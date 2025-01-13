Эпидемиологи предупредили белорусов о "скрытой угрозе", от которой можно "посинеть" и умереть

Опубликовано: 13.01.2025 10:48 , Обновлено: 13.01.2025

В Хойникском центре гигиены и эпидемиологии предупредили белорусов, точнее их детей, о "скрытой угрозе", которую представляет собой коклюш. По словам главного санитарного врача района, это "очень заразное заболевание", и поражает оно чаще всего маленьких белорусов. Кроме того, приступы кашля при инфекции могут длиться неделями.

Врач напомнила, что возбудитель коклюша передаётся воздушно-капельным путём, то есть при кашле или чихании больного человека. При этом во время приступа ребёнок может покраснеть или посинеть, возможны носовые кровотечения и даже рвота. Кроме того, коклюш способен привести к осложнениям, таким как пневмония или судороги.

Чем ещё опасен?

Инфекционное заболевание также опасно своей длительностью, которая может составлять несколько недель, а иногда и месяцев. Это, по словам главного санврача Хойникского района, способно “значительно снизить” качество жизни ребёнка и его родителей. Более того, коклюш представляет огромную опасность для младенцев. Дело в том, что у малышей до года он может привести к тяжёлым осложнениям, в том числе летальному исходу.

Кто подвержен риску заболевания?

В первую очередь нужно быть настороже детям до 7 лет, т.к. именно в этом возрасте они наиболее восприимчивы к коклюшу, особенно если не были привиты. Врач заверила, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от этого заболевания; её проводят в несколько этапов, начиная с двухмесячного возраста.

Как проявляется коклюш?

Сначала коклюш может напоминать обычную простуду: насморк, чихание, лёгкий кашель. Однако постепенно кашель усиливается и становится приступообразным: для него характерна серия коротких, резких толчков, после которых следует глубокий вдох, объяснила врач.

Как защитить ребёнка?

Для того, чтобы максимально защитить ребёнка от этой заразы, во-первых, специалист посоветовала ограничить общение с больными. Во-вторых, — часто мыть руки с мылом, проветривать комнату и делать влажную уборку. Ну и пункт номер три — вакцинация.

Ранее Telegraf.news писал, что Хойникский районный центр гигиены и эпидемиологии призвал белорусов экстренно обращаться за помощью, если те заметили у себя симптомы простуды. Дело в том, что за привычной слабостью, повышенной температурой и головной болью может скрываться куда более серьёзное заболевание — геморрагическая лихорадка.

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Также мы рассказывали, что Александр Лукашенко приказал Министерству здравоохранения принять “дополнительные меры” для профилактики роста заболеваемости вирусными инфекциями. Напомним, Минздрав продлил кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции в стране.

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