"Опять попадем в пандемию" - Лукашенко приказал Минздраву принять "допмеры" для профилактики инфекций

Опубликовано: 10.01.2025 12:48 , Обновлено: 10.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 января приказал Министерству здравоохранения принять "дополнительные меры" для профилактики роста заболеваемости вирусными инфекциями. Напомним, вчера Минздрав продлил кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции в стране.

“Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. И, если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию”, - считает Лукашенко.

Он попросил передать Минздраву (так как свои требования озвучил на церемонии пуска артезианской воды в Минске, где, вероятно, представителей ведомства не было) поручение “серьезно проанализировать эпидемситуацию в Беларуси”.

“Нам надо принимать дополнительные меры к тому, что они приняли”, - [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-poruchil-minzdravu-prinjat-dopolnitelnye-mery-dlja-profilaktiki-epidemij-687836-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова президента госагентство БелТА.

В Беларуси продлили вакцинацию от гриппа

Ранее Telegraf.news писал, что Минздрав Беларуси продлил кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции и спрогнозировал рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на конец января — февраль.

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Также мы рассказывали, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщили, что в Беларуси для вакцинации от коронавируса начали использовать новый препарат «Конвасэл». Его создали на основе рекомбинантного N-белка в России, на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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