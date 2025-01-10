"Опять попадем в пандемию" - Лукашенко приказал Минздраву принять "допмеры" для профилактики инфекций
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 января приказал Министерству здравоохранения принять "дополнительные меры" для профилактики роста заболеваемости вирусными инфекциями. Напомним, вчера Минздрав продлил кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции в стране.
“Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. И, если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию”, - считает Лукашенко.
Он попросил передать Минздраву (так как свои требования озвучил на церемонии пуска артезианской воды в Минске, где, вероятно, представителей ведомства не было) поручение “серьезно проанализировать эпидемситуацию в Беларуси”.
“Нам надо принимать дополнительные меры к тому, что они приняли”, - [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-poruchil-minzdravu-prinjat-dopolnitelnye-mery-dlja-profilaktiki-epidemij-687836-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова президента госагентство БелТА.
В Беларуси продлили вакцинацию от гриппа
Ранее Telegraf.news писал, что Минздрав Беларуси продлил кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции и спрогнозировал рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на конец января — февраль.
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Также мы рассказывали, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщили, что в Беларуси для вакцинации от коронавируса начали использовать новый препарат «Конвасэл». Его создали на основе рекомбинантного N-белка в России, на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
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