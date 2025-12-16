Эпидемиологи предупредили белорусов о потенциально опасных для жизни конфетах – «Маскируют неприятный вкус»

Опубликовано: 16.12.2025 16:10 , Обновлено: 16.12.2025

Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии предупредили белорусов о потенциально опасных для жизни конфетах. В малых количествах большинству людей они не принесут вреда, но если переборщить - можно словить токсический эффект. А ещё их нельзя есть детям.

Речь о кондитерских изделиях с алкоголем, которые в предновогодний период начали массово скупать подростки на маркетплейсах. Этот набирающий обороты молодёжный тренд у эпидемиологов вызывает обоснованное опасение за здоровье подростков.

Специалисты гомельской эпидслужбы отметили, что для взрослых конфеты с алкоголем едва ли представляют серьёзную опасность, а вот для только формирующегося организма детей и подростков алкоголь даже в небольших дозах может иметь негативные последствия.

“В микродозах алкоголь будет незаметен для организма и не нанесет существенного вреда, но с увеличением дозы и при бесконтрольном употреблении алкогольных сладостей этот тренд может превратиться в пагубную привычку, ведь алкоголь не только обладает токсическим эффектом, но и, являясь психоактивных веществом, способен вызывать зависимость”, - пояснили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии .

Впрочем, воздержаться от таких конфет лучше не только детям и подросткам, но и некоторым взрослым. Поскольку сочетание алкоголя и сахара может привести к непредсказуемому повышению уровня глюкозы в крови, такие конфеты могут быть особенно опасным для людей с сахарным диабетом. Не перебарщивать в такими десертами специалисты посоветовали и те, кто склонен к ожирению и у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

“Чрезмерное употребление подобных сладостей может быть даже опасно для жизни! Ведь шоколад маскирует крепость и неприятный вкус алкоголя, а, следовательно, может наступить алкогольное отравление”, - предупредили специалисты.

Родителям же подростков посоветовали объяснить детям, чем чреваты такие эксперименты со “взрослыми” десертами, и рассказать об их потенциальном вреде для здоровья.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Беларуси паспорт для покупки таких “взрослых” кондитерских изделий в магазинах не требуется, поэтому детям в магазине вполне законно могут продавать конфеты или шоколадки с алкогольной начинкой.

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Тема шоколадных конфет со “взрослым” содержимым стала широко обсуждаться в соцсетях после того, как российские школьники в преддверии новогодних праздников начали “массово скупать” популярные конфеты-рюмочки, внутри которых содержится чистый крепкий алкоголь. Есть такой продукт и в ассортименте известного белорусского производителя “Коммунарка”. Внутри них шоколадных бутылочек - десертный ликёр и коньяк.

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