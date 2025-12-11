Могут ли детям не продать в белорусских магазинах конфеты с алкоголем? Адвокат объяснил нюансы

Опубликовано: 11.12.2025 14:56 , Обновлено: 11.12.2025

Могут ли белорусские магазины не продать ребёнку или подростку конфеты или шоколадку, если в начинке есть алкоголь? Адвокат Могилёвской областной коллегии Владимир Горбачев объяснил юридические нюансы белорусского законодательства.

Исходя из ответа, опубликованного пресс-службой Белорусской республиканской коллегией адвокатов, паспорт для покупки “взрослых” кондитерских изделий в наших магазинах продавцы требовать не вправе. По крайней мере пока в белорусском законодательстве нет никаких норм, которые бы ограничивали продажу таких конфет или шоколадок.

“Запрет на розничную продажу алкоголя несовершеннолетним применяется только к настоящей алкогольной продукции, а не к кондитерским изделиям”, - пояснил Горбачев.

Тема шоколадных конфет со “взрослым” содержимым стала широко обсуждаться в соцсетях после того, как российские школьники в преддверии новогодних праздников начали “массово скупать” популярные конфеты-рюмочки, внутри которых содержится чистый крепкий алкоголь. Есть такой продукт и в ассортименте известного белорусского производителя “Коммунарка”. Внутри них шоколадных бутылочек - десертный ликёр и коньяк.

Белорусские конфеты «с нюансом» набирают популярность у российских подростков

По данным российского Telegram-канала Baza, российские школьники “распробовали” новинку белорусского производителя и стали активно заказывать её через маркетплейсы. Причём некоторые несовершеннолетние “экспериментаторы” отмечали, что уже после пары съеденных конфет-бутылочек начинали испытывать недомогание — тошноту, головокружение. Это верные признаки алкогольного опьянения. Специалисты предупреждают, что у детей состояние алкогольного опьянения наступает значительно быстрее, чем у взрослых. Более того, у детей куда чаще, чем у взрослых, алкоголь вызывает резкое падение уровня сахара в крови, что может спровоцировать судороги и даже кому из-за недостаточного поступления глюкозы в мозг. Так что родителям любопытных подростков ничего иного не остаётся, как внимательнее следить за своими “экспериментаторами”.