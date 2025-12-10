Белорусские конфеты «с нюансом» набирают популярность у российских подростков

Опубликовано: 10.12.2025 13:09 , Обновлено: 10.12.2025

Шоколадные конфеты белорусского производителя "Коммунарка" получили широкую популярность у российских подростков в последнее время. Они скупают один вид белорусских конфет и их аналоги, и всё из-за одного маленького "нюанса".

Речь о шоколадных конфетах “Бутылочки”, внутри которых содержится алкоголь. Сами конфеты выполнены из горького десертного шоколада в форме бутылочек, а внутри вместо привычной начинки из нуги, шоколадной пасты или чего-то другого - настоящий десертный ликёр и коньяк. Откусил горлышко шоколадной бутылочки и получил шоколадную рюмочку - такова задумка производителя.

Разумеется, такие конфеты, которые продаются в том числе на популярных маркетплейсах в виде небольших наборов на 235 грамм, задумывались как “взрослый” подарок. Производитель прямо указывает наличие алкоголя в конфетах. Его там не так уже и много, буквально глоток, но много ли надо подросткам? А ведь именно они, по данным российского Telegram-канала Baza, внезапно “распробовали” новинку белорусского производителя.

По данным канала, школьники в преддверии новогодних праздников начали “массово скупать” такие конфеты-рюмочки с крепким алкоголем после того, как в соцсетях завирусился соответствующий тренд.

Не пугает школьников даже немалая цена таких конфет - в Беларуси за набор придётся отдать порядка 35-40 рублей, на российских маркетплейсах цена может достигать 2000 российских рублей, то есть в два раза больше, чем в Беларуси. За эту цену вполне можно купить целую бутылку коньяка или ликёра, но ведь алкоголь детям не продадут, а вот к кондитерскому изделию, к которому формально относятся шоколадные бутылочки, да ещё при продаже через маркетплейс, вопросов, видимо, не возникает.

Между тем, эксперименты с алкоголем могут быть по-настоящему опасны для детей. По данным Baza, некоторые школьники отмечали, что уже после пары съеденных конфет-бутылочек начинали испытывать недомогание — тошноту, головокружение. Это верные признаки алкогольного опьянения.

Специалисты предупреждают, что у детей состояние алкогольного опьянения наступает значительно быстрее, чем у взрослых. Более того, у детей куда чаще, чем у взрослых, алкоголь вызывает резкое падение уровня сахара в крови, что может спровоцировать судороги и даже кому из-за недостаточного поступления глюкозы в мозг. Это вполне может привести к летальному исходу.