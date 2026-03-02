В Беларуси начался рост уровней воды. Какие реки вскрылись

Опубликовано: 02.03.2026 16:39 , Обновлено: 02.03.2026

На большинстве рек Беларуси специалисты Белгидромета констатировали рост уровней воды, вызванный таянием и разрушением льда.

Согласно информации гидрологов, в период с 28 февраля по 1 марта произошло вскрытие Западной Двины у Витебска, а также Вилии у агрогородка Стешицы. “Полностью очистились от ледяных образований Вилия у г. Вилейка, а также некоторые притоки Западного Буга, Сожа и Припяти” , – сообщили специалисты.

По состоянию на 2 марта на большинстве рек бассейнов Западной Двины, Немана, Днепра, Березины, Сожа и Припяти, а также на крупных водохранилищах (Вилейское, Чигиринское, Солигорское, Заславское, Красная Слобода) и озерах (Нарочь, Дривяты, Червоное и Лукомское) сохранялся ледовый покров. А толщина льда варьируется от 10 до 45 сантиметров.

“Лед тает на месте, структура его меняется, увеличиваются полыньи, закраины и трещины, отмечается вода на льду”, – уточнили в Белгидромете.

Специалисты также рассказали, что на реках бассейнов Западной Двины, Немана, Днепра, Березины, Припяти и Западного Буга наблюдается преимущественно рост уровней воды. Интенсивность подъема составляет от 1 до 17 сантиметров за сутки. Впрочем, на реках бассейнов Вилии и Сожа, согласно данным, преобладает спад.

Тем временем на притоке Припяти – реке Птичь у деревни Першая Слободка – уровень воды уже превысил отметку выхода на пойму. В ближайшие дни, по прогнозам гидрологов, весенние процессы продолжат развиваться.

При этом, как прогнозируют специалисты, на Немане у агрогородка Белица и на притоке Припяти – реке Стыр у деревни Лопатино – вода в ближайшее время выйдет на пойму.