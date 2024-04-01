Лежите на диване после еды? Узнайте, почему не следует этого делать

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Опубликовано: 01.04.2024 20:40 , Обновлено: 01.04.2024

Скорее всего, вам и раньше приходилось слышать о т ом, что ложиться после еды не стоит. На самом деле у этого предупреждения есть реальные основания. О том, какие угрозы таит в себе такая привычка, рассказали учёные Института гастроэнтерологии Южной Калифорнии.

Желание прилечь после приёма пищи совсем не случайно. Это связано с процессами, происходящими внутри организма. Дело в том, что после еды уровень сахара в крови начинает быстро повышаться и достигает пика через 60-90 минут. В этот момент происходит выброс инсулина, который и вызывает сонливость. Однако не стоит слепо доверять своим чувствам. Вместо лежания на диване учёные предлагают отправиться на прогулку.

Почему не стоит лежать после еды?

«Когда вы ложитесь после еды, существует вероятность того, что только что проглоченная пища, которая прошла через пищевод и ко входу в желудок, пройдет обратно, теперь уже с некоторыми кислотами из желудка в горло. Когда это происходит, у вас могут возникнуть симптомы изжоги и кислотного рефлюкса», — говорит доктор медицинских наук и сертифицированный гастроэнтеролог Института гастроэнтерологии Южной Калифорнии Пейтон Беруким.

По мнению специалиста, отсутствие движения и согнутое положения не лучшим образом сказываются на процессах пищеварения. Здоровой альтернативой отдыху на диване после приёма пищи станет получасовая прогулка.

Ходьба поможет обмену веществ, простимулирует пищеварительную систему и улучшит общий внешний вид фигуры. Если вы сейчас желаете сбросить несколько лишних килограммов, то прогулки после еды стоит превратить в привычку.

Как ходить, чтобы увеличить пользу для здоровья?

Вы наверняка не раз видели пожилых женщин, идущих с шестами. “Скандинавская ходьба” делает верхнюю часть тела гораздо более активной, чем традиционная ходьба, при которой обычно задействуются только таз и ноги.

Если вы хотите, чтобы каждая прогулка была максимально полезной и поддерживающей ваше тело, обязательно приобретите палки или научитесь ходить так, чтобы во время движения активизировались ваши плечи и грудь . Как это сделать? Все, что вам нужно делать во время ходьбы, — это начать поочередно двигать руками по отношению к ногам — правой ногой, левой рукой и наоборот. Поначалу это может показаться немного обременительным, но со временем вы привыкнете и прогулка станет чистым удовольствием.

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