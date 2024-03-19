Учёные обнаружили помаду для губ, которой около 4000 лет. Посмотрите, как она выглядела

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Опубликовано: 19.03.2024 17:45 , Обновлено: 19.03.2024

Учёные-археологи при раскопках на юго-востоке Ирана обнаружили небольшой каменный флакон, в котором содержалось косметическое средство красного цвета. Исследователи пришли к выводу, что находку использовали для окрашивания губ почти 4000 лет назад.

Красящее вещество, которое находилось в тюбике, состояло из минералов, придающих смеси тёмно-красный цвет. Кроме того, археологи обнаружили в составе следы других минералов, которые, судя по всему, наши предки добывали из овощей, сообщили в журнале Scientific Reports.

По словам ведущего автора исследования, нельзя исключать возможность того, что косметическое средство использовалось другими способами, например, в качестве румян. Однако учёный отметил, что однородный тёмно-красный цвет и форма флакона “навели на мысль, что её наносили на губы”.

Также исследователь сказал, что научному сообществу до сих пор непонятно, почему подобного рода “помады” не находили раньше.

“Тёмно-красный цвет, который мы обнаружили, — первый встреченный нами, в то время как несколько светлых тональных средств и теней для век мы находили и раньше”, — подчеркнул археолог.

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