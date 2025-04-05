«До 80% - пригодные» - Доктор Комаровский объяснил, когда и какие просроченные лекарства можно принимать

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Опубликовано: 05.04.2025 15:27 , Обновлено: 05.04.2025

Украинский доктор Евгений Комаровский, известный популяризатор доказательной медицины, объяснил, насколько безопасно принимать лекарства с истекшим сроком годности. Он также назвал несколько категорий лекарств, принимать которые после указанных производителем сроков может быть не просто бесполезно, а по-настоящему опасно.

В одном из своих видео Комаровский рассказал об исследовании, проведённом по запросу американских военных. По его словам, военные в какой-то момент посчитали слишком затратным обновлять армейские аптечки и обязательный неприкосновенный запас лекарств на случай чрезвычайных происшествий строго в соответствии с указанными производителями сроками. Оплатив исследование независимой компанией, они, по словам Комаровского, выяснили, что как минимум у 80% тех лекарств, что имелись на армейских складах с истекшим сроком годности, оказались ещё “вполне пригодными”.

Комаровский объяснил это тем, что фармацевтические компании попросту “не заинтересованы в том, чтобы вы долго хранили их препараты”, поэтому они устанавливают порой необоснованно минимальные сроки годности.

“В их интересах, чтобы вы это выбросили, достали ваши кровные денежки и пошли купили новые”, - заявил врач.

При этом Комаровский вовсе не стал призывать своих подписчиков использовать такие препараты, подчеркнув, что это остаётся исключительной ответственностью самого пациента - решать, принимать ли ему препарат с истекшим сроком годности.

“То есть если вы спрашиваете у меня, как у врача, можно ли применять просроченное лекарство, я однозначно отвечаю – нельзя. Тогда вы задаёте второй вопрос. А вот лично вы, доктор, принимаете просроченные лекарства? Я отвечаю – да”, - пояснил Комаровский.

Какие препараты категорически нельзя принимать по истечении срока годности?

В качестве примера препаратов, которые можно принимать формально просроченные препараты, Комаровский назвал таблетки для контроля давления, рассказав о личном подобном опыте и заявив, что “никаких негативных последствий на своём давлении не ощутил”, принимая просроченные на несколько месяцев препараты.

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А вот в ситуациях, когда речь идёт о лечении заболеваний, для которых второй шанс на лечение может и не возникнуть, специалист рекомендовал не рисковать и отказаться от приёма просрочки.

“Кто в здравом уме рискнёт применять препарат, который потенциально, возможно, обладает меньшей эффективностью? Ну или вы такой пожилой или нервный человек, вы идёте в гости, рискнёте вы применять препарат для помощи при эректильной дисфункции с просроченным сроком годности? Ведь второго шанса попробовать может и не представиться”, - расписал некоторые варианты Комаровский.

К препаратам, которые врач категорически запретил использовать после истечения срока годности, он отнёс следующие:

биологические препараты - вакцины, сыворотки, иммоноглобулин, инсулин и тому подобные,

стерильные препараты для инъекций,

глазные капли,

антибиотики.

Ранее Telegraf.news рассказал, что фармацевтические производители сами закладывают определённый “запас” в указанный на упаковке срок годности, а также объяснял, как понять дату, когда истекает срок годности, если на упаковке указан только месяц и год.

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