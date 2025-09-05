Врачи призвали пить чай из этой пряности. Кому из белорусов нужно в первую очередь?

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Опубликовано: 05.09.2025 11:50 , Обновлено: 05.09.2025

Обычный чай — напиток сам по себе полезный. Благодаря антиоксидантам, витаминам и минералам, он укрепляет иммунитет, помогает работе мозга и сердечно-сосудистой системы, а также обладает противовоспалительными свойствами. Однако, по словам врачей, еще больше улучшить здоровье и самочувствие можно, если сделать чай, настояв в горячей воде одну пряность.

Так, эрготерапевт Сара Бенс и доктор медицины из США Сохаиб Имтиаз посоветовали заваривать чай из корицы. По их словам, его веками использовали в традиционной медицине и в качестве домашнего средства для лечения различных заболеваний.

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Сара Бенс — американский эксперт по вопросам здоровья и эрготерапевт (медик, специализирующийся на оценке, развитии и восстановлении активности людей). [/infg]

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Сохаиб Имтиаз — доктор медицины из США, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный врач в области образа жизни, специалист по цифровому здравоохранению.

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А дело в том, что корица содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения, обладающие рядом полезных для здоровья свойств.

В чем польза коричного чая?

Так, специалисты со ссылкой на исследования назвали 6 полезных свойств чая из этой пряности.

Особенное внимание на этот напиток стоит обратить белорусам, которые имеют повышенный сахар в крови, сильные менструальные боли, высокий холестерин и высокое давление.

Снижение уровня сахара в крови. Как утверждают врачи, чай с корицей действует подобно инсулину, снижая уровень глюкозы в крови. Уменьшение менструальных болей и кровотечения. По словам специалистов, чай из корицы помогает облегчить болезненную менструацию, а также сильное менструальное кровотечение. Снижение уровня холестерина. Медики отметили, что влияние корицы на уровень холестерина остается спорным, однако некоторые исследования указывают на снижение уровень триглицеридов и общего холестерина. Уменьшение тошноты и рвоты. Аромат корицы и вкус чая, оказывается, помогают бороться с тошнотой. Люди, которые пьют напиток, вдыхают пары корицы, могут испытывать облегчение. Снижение высокого давления. Есть исследования, которые показывают, что корица может помочь снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Борьба с ожирением. Несколько исследований показали, что прием добавок с корицей связан со снижением индекса массы тела (ИМТ) — показателя содержания жира в организме, общей массы тела, окружности талии и жировой массы.

Кому из белорусов нельзя чай из корицы?

Несмотря на полезные свойства, некоторым всё же не стоит употреблять такой напиток. А именно:

беременным или кормящим грудью;

людям с заболеванием печени;

курящим;

принимающим противораковые препараты (химиотерапию).

Как же приготовить такой чай?

Есть несколько различных способов приготовления.

Например, вы можете взять 60 гр палочек корицы и замочить в 1 л воды комнатной температуры на сутки. Затем кипятите раствор в течение 30 минут.

Более быстрый этап - сразу кипятить палочки корицы примерно 15 минут.

Также неплохим способом насыпать 1–2 чайные ложки молотой корицы в заварник и залить кипятком.

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