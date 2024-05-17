"Даже тем, у кого не было симптомов" — Исследователи посоветовали всем, кто болел коронавирусом, срочно сходить к офтальмологу

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Опубликовано: 17.05.2024 10:11 , Обновлено: 17.05.2024

Учёные Медицинской школы Университета Миссури (США) провели исследование, где выяснили, может ли коронавирус нанести долгосрочный вред глазам. После него эксперты посоветовали всем, кто перенёс заболевание даже бессимптомно, обязательно сходить к офтальмологу. Что выяснили?

Доцент офтальмологии Паван Кумар Сингх и его команда провели тест на мышах. Они генетически модифицировали грызунов так, что их клетки уже при рождении были оснащены определенными стыковочными узлами, с которыми связываются коронавирусы.

Затем животные вдыхали коронавирусы через нос. Спустя несколько часов исследователи заметили, что вирусы также можно обнаружить на сетчатке глаза мышей.

Удивительно, но вирусам, по-видимому, удалось прорваться через защитный барьер между кровью и сетчаткой. Этот барьер призван защищать глаз от инфекций, не позволяя микробным патогенам проникать в сетчатку.

Как показал эксперимент, в отличие от других вирусов, Sars-CoV-2, по-видимому, удается преодолеть этот барьер. Это может привести к воспалительным реакциям в глазу, которые в худшем случае могут привести к потере зрения.

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«До сих пор исследователи предполагали, что коронарная инфекция может привести к повреждению глаз, особенно если вирус попадает непосредственно на поверхность глаза из-за особенно высокой вирусной нагрузки в воздухе. Теперь же интересно то, что коронавирусы могут проникать в глаза и другими путями - в частности, даже если первоначально они попали в организм только через рот или нос”, — отметили учение.

«Тем, кому был поставлен диагноз Covid-19, мы рекомендуем обратиться к офтальмологу и поискать признаки патологических изменений в сетчатке», - посоветовал руководитель исследования Сингх.

Он добавил: «Даже те, у кого не было никаких симптомов, со временем могут получить повреждения глаз из-за осложнений, связанных с Covid-19».

Эксперт подчеркнул, что цель учёных — «лучше понять клеточные и молекулярные механизмы того, как этот вирус нарушает гематоретинальный барьер и связанные с этим патологические последствия, в надежде дать информацию для разработки методов профилактики и лечения осложнения со стороны глаз, вызванные COVID-19, до того, как зрение пациента ухудшится».

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