Что сделать, чтобы лак на ногтях держался дольше? Запомните эти важные правила

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.05.2024 12:40 , Обновлено: 07.05.2024

Ухоженные руки - наша визитная карточка. Создание маникюра и тщательное окрашивание ногтей занимает немало времени. Неудивительно, что мы хотим, чтобы эффект держался как можно дольше. Как продлить жизнь лаку на ногтях? На что следует обращать особое внимание при нанесении?

Гель-лак или классический?

Гель-лаки для ногтей очень популярны уже несколько лет. Такой маникюр долговечен и может держаться от 2 до 4 недель. Иногда даже дольше, но все зависит от индивидуальной предрасположенности, тщательности исполнения и качества продукции. Однако в течение этого времени мы не будем менять цвет ногтей или самостоятельно устранять дефекты. Любой скол потребует посещения маникюрного салона

С ростом популярности естественной красоты, возвращается мода на классический маникюр. Особенно на нестареющие цвета - нюдовый, бежевый и пудрово-розовый. Маникюр, для которого требуется всего несколько средств, можно легко сделать дома, а для простого изменения цвета ногтей не нужно записываться в салон красоты.

Однако классический маникюр с обычным лаком менее долговечен, и никто из нас не может себе представить, чтобы красить ногти каждые 2-3 дня. Что же можно сделать, чтобы лак держался дольше?

Этот признак на ногтях может предупредить об опасных болезнях. Когда лучше сходить к врачу?

Как сделать долговечный классический маникюр?

Делая маникюр, каждая девушка хочет получить не только эстетически привлекательный, но и долговечный эффект. Следующие советы позволят лаку держаться дольше, и вы будете наслаждаться красивыми ногтями дольше.

Тщательно смойте старый лак , отодвиньте кутикулы и при необходимости обрежьте их. Если отодвинуть кутикулы, ногтевая пластина будет выглядеть длиннее и не будет заливаться лаком.

Придайте ногтям форму . Лучше всего выбирать форму с закругленными кончиками или так называемую миндалевидную форму. В таких вариантах меньше шансов зацепиться и сломаться, что, конечно же, сказывается на долговечности лака.

Отполируйте ногтевую пластину с помощью бафа. Это обеспечит лучшее сцепление с ней, и лак будет держаться на ней крепче.

Тщательно обезжирьте ногтевую пластину . Это одно из самых важных правил при выполнении маникюра. Различные загрязнения и остатки косметики для рук могут накапливаться на пластине, делая ее жирной. Это приведет к ухудшению сцепления базового покрытия и лака, а значит, и к снижению стойкости. Чтобы избежать этого, всегда обезжиривайте пластину. Для этого можно использовать специальную полироль или просто жидкость для снятия лака с ногтей, если она не содержит масел.

Равномерно нанесите базовое покрытие.

Нанесите выбранный вами лак , контролируя толщину нанесенного средства. Двух тонких слоев лака с хорошей пигментацией достаточно, чтобы придать ногтям желаемый цвет. Наносите лак аккуратно, стараясь не создавать слишком толстый слой, который будет долго сохнуть.

Обязательно защищайте так называемый свободный край , как при нанесении лака, так и при нанесении верхнего покрытия. Распределите лак от кутикулы до кончиков ногтей и завершите работу кисточкой по краям и под ними. Так маникюр продержится дольше.

Нанесите верхнее покрытие , чтобы закрепить лак и сделать его более стойким. Вы можете выбрать средства, которые ускоряют высыхание, придают блеск или разглаживают пластину.

Будьте терпеливы. Делайте маникюр медленно и аккуратно . Дайте каждому нанесенному слою время высохнуть. Это позволит слоям хорошо скрепиться и затвердеть, и наш маникюр продержится дольше.

Что сокращает срок службы лака?

Аккуратный и тщательный маникюр позволит лаку прослужить долго. Конечно, он не продержится несколько недель, как гель-лак, но несколько дней вы точно сможете им наслаждаться.

Эта скрытая функция кусачек для маникюра избавит от большой проблемы. Сделайте всего одно движение

Что делает лак менее долговечным?

Отсутствие перчаток при мытье посуды и других домашних делах, связанных с водой и химическими веществами. Традиционные лаки плохо переносят длительный контакт с водой, поэтому надевайте перчатки, чтобы продлить срок службы лака, а также позаботиться о коже рук.

Длительное принятие ванны - как и мытье посуды или другие домашние дела, может привести к тому, что маникюр будет нуждаться в обновлении раньше времени.

Конечно, не стоит отказываться от расслабляющих ванн по этой причине. Просто следите за тем, чтобы не держать руки в воде постоянно.

Качество косметики - выбирайте лаки известных и проверенных фирм. Лучше купить один хороший лак классического цвета, чем несколько некачественных.

Как вы храните косметику для ногтей. Всегда проверяйте, чтобы лаки, топы и базы были тщательно закрыты после использования. Попадание воздуха во флаконы не только ускорит загустевание косметики, что затруднит ее использование, но и сократит срок годности. Лучше всего хранить косметику в темном месте, вдали от солнечных лучей.

Спешка. Если вы хотите, чтобы ваш маникюр продержался как можно дольше, не торопитесь. Если вы красите ногти в спешке, значит, вы делаете это неаккуратно, пропускаете некоторые этапы, например, матирование пластины, и отдельные слои косметики не успевают хорошо просохнуть.

Общее состояние ногтей. Состояние ногтей оказывает большое влияние на долговечность вашего маникюра. Поэтому не стоит забывать о правильном уходе за ними. Обратите внимание на свой рацион и убедитесь, что в него входят продукты, богатые белком, жирными кислотами, витаминами группы В, а также цинком, магнием.

Ранее Telegraf.news писал, что хрупкие, мягкие и тусклые ногти — распространенная проблема. Многие ищут решение в салонах красоты, но есть и другие способы справится с неприятностями. Например, использовать обычную пищевую соду, пачка которой в белорусских магазинах стоит чуть более 1,5 BYN. Узнайте, как легко с ее помощью укрепить ногтевые пластины в домашних условиях.

Зачем белорусам втирать соду в ногти? Этот полезный массаж займет всего несколько минут