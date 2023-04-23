Что делать белорусу, если его укусило насекомое на природе? Зависит от «обидчика»

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.04.2023 07:32 , Обновлено: 21.04.2023

Весеннему теплу радуемся не только мы, но и насекомые. И встреча с некоторыми из них может быть совсем не безобидной. Что делать, если вы, работая на даче, отдыхая в лесу или возле речки, прогуливаясь по парку, вдруг почувствовали жалящий укус? Прежде всего, определить, кто «обидчик».

Ведь от этого зачастую зависит степень угрозы здоровью и необходимость сразу же обратиться в медучреждение. Особенно, если вы склонны к аллергическим реакциям, а антигистаминными препаратами не запаслись.

Итак, что мы делаем при укусах:

1. Укус комара

У людей с чувствительной кожей на этом месте может практически сразу появиться волдырь, особенно если укус расчесать. Более «толстокожие» могут его даже не заметить.

Если укус комара приносит дискомфорт, необходимо:

приложить что-то холодное;

протереть место укуса ваткой, ватным диском или тканью, смочив любой спиртосодержащей настойкой, можно даже корвалолом или валокордином;

приложить на несколько минут немного измятые свежие листья черемухи или мяты;

потереть место укуса зеленым луком.

И ни в коем случае не расчесывайте зудящее место – можно занести инфекцию.

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2. Укус пчелы (шмеля, осы)

У вас сладкие духи или от вас пахнет алкоголем? Пчелы заинтересуются вами в первую очередь!

Говорят, что укус пчелы полезен (взять хотя бы культовый фильм «Белые росы»). Но если вы не уверены в отсутствии аллергической реакции, лучше об этом не вспоминать.

Что делаем?

пробуем удалить жало, лучше пинцетом, но при этом не сдавливаем ранку, чтобы яд не распространился;

охлаждаем место укуса, например, компрессом изо льда, чтобы снять отечность. Можно даже потереть смоченной в воде таблеткой валидола (проверено – работает);

смазываем антигистаминным препаратом местного действия (если он есть с собой);

можно сделать компресс с кашицей из соды или с разбавленным яблочным уксусом, соком лимона; приложить лист подорожника или петрушки.

[info_b] Следите за своим самочувствием! Возможно, понадобится принять антигистаминный препарат или даже обратиться в ближайшее медучреждение.[/info_b]

3. Укус шершня

Хотя он и близкий родственник осы, но значительно превосходит ее размерами. Жалить может неоднократно. А это очень опасно, поскольку аллергическая реакция с каждым укусом усиливается.

На месте укуса практически сразу появляется красное пятно. Укушенный может почувствовать резкую головную боль, подъем температуры, слабость, приступ тошноты, рвоты.

Укус шершня смертельно опасен! Поэтому лучше его не допустить.

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Что делать?

сразу же (!) вызвать скорую помощь;

до ее приезда принять антигистаминный препарат (лучше в инъекции);

попытаться отсосать яд из ранки, но очень осторожно.

4. Клеща

О том, как предотвратить укусы клещей, знает уже, наверное, каждый. И лучше, собираясь, например, в лес, не пренебрегать известными правилами, чтобы клещи не «наградили» вас Лайм-боррелиозом или клещевым энцефалитом.

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Если вы после тщательного осмотра всего тела обнаружили этого паразита, его нужно снять (выкрутить, если уже присосался) как можно скорее.

Лучше сделать это пинцетом или специальным приспособлением, которое продается в аптеке, стараясь не разорвать клеща.

Затем: