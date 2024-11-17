Плюс 1% к ВВП в год. В Goldman Sachs назвали лекарство, которое поможет расти экономике США. А что Беларуси?

Опубликовано: 17.11.2024 15:45 , Обновлено: 17.11.2024

Ян Хатциус, главный экономист Goldman Sachs заявил, что американская экономика может вырасти на дополнительный 1% благодаря одному лекарству. Всего лишь нужно, чтобы его принимали 60 миллионов американцев.

По словам эксперта, речь идёт о препаратах от диабета на основе GLP-1 (семаглудит), которые также активно прописывают для похудения. По оценкам Яна Хатциуса, ВВП США может вырасти еще на 1%, если к 2028 году количество принимающих такие лекарства достигнет вышеуказанной цифры.

[inf]На 2021 год семаглутид признан эффективным средством для снижения веса у людей, страдающих ожирением, при этом, в отличие от других лекарств против ожирения, он редко вызывает нежелательные побочные эффекты (известны редкие реакции со стороны желудочно-кишечного тракта). Эффект семаглутида не вечный, при прекращении его приёма избыточный вес, вероятнее всего, вернётся.[/inf]

По словам Хатциуса, проблемы, связанные со здоровьем, мешают людям работать и препятствуют экономическому росту. Ожирение увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, включая сердечные приступы, инсульты и диабет.

“Учитывая текущие потери в отработанных часах и вовлеченности в рабочую силу из-за болезней и инвалидности, ранних смертей и неформального ухода, мы считаем, что ВВП потенциально мог бы вырасти более чем на 10%, если бы плохое состояние здоровья не ограничивало предложение рабочей силы в США”, - сделал ещё более значимые выводы Хатциус.

“Основная причина, по которой мы видим значительный положительный эффект от инноваций в здравоохранении, заключается в том, что плохое состояние здоровья влечет за собой значительные экономические издержки. Существует несколько факторов, по которым плохое состояние здоровья влияет на экономическую активность, которая может снизиться, если показатели здоровья улучшатся”, - сказал Хатциус.

Препараты на базе GLP-1 от компаний Novo Nordisk и Eli Lilly and Company продаются под торговыми марками Ozempic и Mounjaro для лечения диабета 2 типа, а также под марками Wegovy и Zepbound для лечения ожирения.

Продажи препаратов в последний год резко возросли благодаря их эффективности. У некоторых пациентов наблюдалось резкое снижение веса на 20%. Исследование, опубликованное в августе 2024 года, показало, что у пациентов, принимавшие Wegovy для снижения веса, снижался риск сердечных приступов, инсультов и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

[inf]Ранее доктор Кристофер Макгоуэн, специалист по борьбе с ожирением в Кэри, Северная Каролина, застал, что когда пациенты спрашивают его, безопасно ли принимать Wegovy, он отвечает, что долгосрочных исследований по этому поводу не проводилось. Но препараты GLP-1 уже более десяти лет используются для лечения диабета 2 типа, “так что в целом у нас очень обнадеживающий опыт применения этих препаратов», — утверждает медик.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал об Иоганне Хари, журналисте, который провел эксперимент и принимал лекарство. По его словам, он до сих пор помнит странное ощущение, которое он испытал через два дня после того, как впервые ввел себе Ozempic (Оземпик). Это лекарство, ставшее в последние годы суперпопулярным среди желающих похудеть без серьезных физических страданий и нагрузок из-за упражнений и диет.

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В Беларуси Оземпик официально не продается. А в феврале 2024 года даже появилась новость об аресте контрабандистов, которые пытались завезти в страну партию лекарства.

Один из читателей Телеграфа, которому установили диагноз диабет 2 типа, рассказал, что попытался получить рецепт на Оземпик или его российский аналог. Однако получил отказ, тае как средства так и не прошли сертификацию в стране. Мало того в последние месяцы в Беларуси пропало в аптеках лекарство от диабета французского производства “Глюкофаж”. Однако в свободной продаже есть белорусские аналоги под названием “Метформин”, которые производятся в Борисове и Несвиже. Впрочем эффект и французских таблеток и белорусских намного меньший, чем у лекарств на основе семаглудита, а принимать их надо ежедневно, что повышает нагрузку на организм.

Однако, препарат Оземпик на черном рынке Беларуси есть. Просят за один укол от 400 до 700 рублей. Что значительно дороже, чем в соседних Литве и Польше. Но там лекарство продается же легально. В России на черном рынке Оземпик предлагают прислать даже в Беларусь за 19 тыс российских рублей (примерно 200 долларов или 640 рублей).

Кстати, в соседней России лекарства на осагвое семаглутида были зарегистрированы в августе 2019 года под торговой маркой “Оземпик”. В декабре 2021 года семаглутид был включен в российский Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздравом РФ. В октябре 2023 года в России был зарегистрирован аналог препарата «Оземпик» под брендами «Семавик» и «Квинсента». Летом 2024 года на российский рынок был выведен третий аналог «Оземпика» - «Инсудайв». Но в Беларуси эти лекарства также официально не продаются.

[inf]По данным издания Минздрава Беларуси “Медицинский вестник, почти 380 тыс. белорусов на данный момент живут с диагнозом “сахарный диабет”. И каждый год количество таких пациентов растет. По статистике, на начало 2020 году в Республике Беларусь состояло под наблюдением 356 945 пациентов с данным заболеванием. [/inf]