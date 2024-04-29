Российские учёные заявили, что изобрели пластырь от рецидивов рака

Опубликовано: 29.04.2024 12:51 , Обновлено: 29.04.2024

Российские учёные заявили, что разработали пластырь, который поможет избежать рецидивов после удаления злокачественных образований. Ожидается, что он будет дозированно вводить лекарства на протяжении года, а потом самостоятельно растворится без вреда для организма.

По словам учёных, эффект достигается за счёт того, что пластырь высвобождает конкретные дозы химиотерапевтических препаратов на протяжении года. Благодаря точечному воздействию они попадают прямо в цель остатков опухоли. Это, в свою очередь, увеличивает результативность послеоперационной химиотерапии, а также снижает побочные эффекты лечения. Через два-три года компоненты пластыря безопасно растворяются в организме, сообщила газета “Известия”.

По словам исследователей, кратковременное воздействие “химии” от рецидивов при внутривенном введении часто бывает неэффективным. А увеличивать дозу нельзя: из-за токсичности это может привести к серьёзным последствиям. Правильнее всего оказывать длительное воздействие на раковые клетки в умеренных концентрациях, что и делает инновационный пластырь, утверждают учёные.

Планируется, что российская разработка может применяться на ранних стадиях онкозаболеваний с высокой вероятностью рецидива: например, при раке яичников или мозга. Однако медики утверждают, что о полноценной замене химиотерапии речи не идёт.

“Все исследования по трансдермальным системам введения химиопрепаратов всё еще находятся в доклинической стадии. Соответственно, пока ещё рано говорить о том, насколько будет перспективным применение таких пластырей и патчей”, — отметила врач-онколог Марина Шорина.

При этом медик подчеркнула: если дальнейшие исследования будут удачными, то в перспективе пластыри станут неплохой заменой классической, внутривенной химиотерапии.

Ранее Telegraf.news писал, что рак — смертельно опасное заболевание, которое возникает, когда аномальные клетки растут и делятся неконтролируемым образом. Существует более 200 видов рака, которые могут поражать человеческий организм, поэтому невозможно знать все симптомы. Предупреждающие признаки обычно зависят от того, в какой части тела началось заболевание. Однако, по словам врачей, иногда симптомы не столь очевидны и могут появляться в, казалось бы, маловероятных местах. Например, на ногтях.

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