Британские эксперты обвинили Kinder Surprise и других производителей в манипуляции детьми. Это как?

Опубликовано: 02.05.2024 09:55 , Обновлено: 02.05.2024

Британская компания Bite Back, занимающаяся исследованием проблем, связанных с детским ожирением, обвинила 10 крупнейших производителей в привлечении детей яркой упаковкой с изображением нездоровых персонажей мультфильмов. По мнению экспертов компании, таким образом производители манипулируют детьми и пропагандируют нездоровое питание среди подрастающего поколения.

Как утверждают в своём докладе Bite Back, продовольственные компании, используя яркие цвета и героев мультфильмов, пытаются манипулировать детьми, заставляя их хотеть сладостей и чипсов, которые они производят.

Bite Back, находящаяся под предводительством популярного британского шеф-повара Джейми Оливера, попросила экспертов по питанию проанализировать 262 сладких продукта, продаваемых в Великобритании, на предмет того, как их упаковка понравится детям. Для исследования были отобраны лакомства, произведенные десятью крупнейшими продовольственными компаниями.

Исследование, проведенное группой экспертов по продуктам питания Action on Salt из Лондонского университета Королевы Марии, показало, что:

78% продуктов оказались вредными для здоровья из-за содержания в них жира, соли или сахара;

67% персонажей, изображённых на упаковках “были нездоровы”;

80% упаковок продуктов имели яркие цвета, забавные узоры и надписи, чтобы привлечь внимание детей.

В числе “нарушителей” оказались Kinder Surprise, M&Ms, Cadbury, Oreo, Milka, Dairylea, Mars, PepsiCo и другие.

«Забавные персонажи, яркие образы или захватывающие новые формы - эти то, что компании используют, для того, чтобы захватить молодые умы. Этот трюк… это еще один способ, с помощью которого компании бомбардируют детей нездоровым фаст-фудом”, - заявил основатель компании Джейми Оливер.

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Bite Back представила свой доклад для расследованию в Палаты лордов. Исполнительный директор Bite Back попросил министров «ввести новые правила, чтобы ограничить эту зловещую тактику гигантов нездоровой пищи, поскольку это ведёт к кризису здравоохранения».

Джеймс Мейер, президент Великобритании и Ирландии, заявил, что правительство должно предложить определение того, что представляет собой «здоровая пища», исходя из количества содержащихся в ней жиров, сахара и соли, а также обязать производителей публиковать сведения о том, насколько полезна для здоровья их продукция на упаковке.

В Министерство здравоохранения и социального обеспечения заверили, что правительство имеет «подтвержденный опыт принятия мер по борьбе с детским ожирением» и что намерены продолжить предпринимать действия для борьбы с этой проблемой. В частности, в Великобритании рассматривают возможность ввода ограничений на акцию «купи один про цене двух», а также на рекламу вредных для здоровья продуктов на телевидении и в Интернете.

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