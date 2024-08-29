Британские исследователи доказали, что отсыпаться на выходных – полезно для сердца. Сколько часов посоветовали «компенсировать»?

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Опубликовано: 29.08.2024 16:43 , Обновлено: 29.08.2024

Британские исследователи установили, что отсыпаться на выходных, как бы "навёрстывая" упущенное в будние дни время, вовсе не плохая привычка, как полагают некоторые. Результаты масштабного исследования, представленные на Конгрессе Европейского общества кардиологов 2024 года, показали, что она, наоборот, благотворно сказывается на сердце.

Авторы исследования изучили данные почти 91 тыс. человек, участвующих в национальном проекте UK Biobank (это своеобразный банк данных, в котором хранятся медицинские сведения и информация об образе жизни порядка полумиллиона человек). Из них почти у 20 тыс. человек медики констатировали хроническое недосыпание.

Результаты исследования состояния здоровья и ежедневных привычек этих людей на протяжении 14 лет показали, что у тех из них, кто предпочитал в выходные расслабиться и вопреки привычному рабочему графику поспать подольше, риск развития сердечных заболеваний был на 20% ниже, чем у тех, кто и в выходные блюдёт привычный режим или вовсе спит в выходные ещё меньше, чем в будние дни, сообщило британское издание The Guardian.

Один из авторов исследования, Янь Цзюнь Сун из Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Китая в пекинской больнице Фувай пояснил, что более продолжительного сна в выходные организму человека может быть достаточно для того, чтобы скомпенсировать недосыпание в будни и тем самым снизить риск развития сердечных заболеваний, таких как сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма и инсульт. У людей, которые регулярно испытывают нехватку сна, этот риск существенно повышается.

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Сколько нужно “досыпать” в выходные?

Точную цифру, достаточную для того, чтобы в выходные скомпенсировать недосып в будние дни, учёные не назвали. Однако они отметили, что в ходе 14-летнего наблюдения за группой, участвовавшей в исследовании, они выяснили, что чем больше люди позволяли себе дополнительно спать в выходные, тем меньше у них была вероятность развития сердечных заболеваний. Так, в группе, где продолжительность компенсаторного сна составляла от 1,28 до 16,06 часов в выходные вероятность развития сердечных заболеваний была на 19% ниже, чем у тех, у кого этот показатель стартовал от 0,26 часа.

Профессор Джеймс Лейпер, заместитель медицинского директора Британского кардиологического фонда, не принимавший участия в исследовании, подчеркнул, что недостаток сна может повлиять на общее состояние здоровья человека. Он также озвучил общую рекомендацию по продолжительности сна. Независимо от того. будний это день или выходной, специалист рекомендовал спать не менее семи часов в сутки.

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