Белорусские медики анонсировали скрининг на генетическое заболевание с самым дорогостоящим лечением

Опубликовано: 14.02.2025 08:31 , Обновлено: 14.02.2025

В Беларуси планируют провести пилотный проект по скринингу на спинальную мышечную атрофию (СМА). Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Беларуси Оксана Прибушеня.

Профессор Прибушеня, которая заведует лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития в столичном РНПЦ “Мать и дитя”, пояснила, что в случае, если пилотный проект по скринингу на СМА будет одобрен, лечение этого генетического заболевания, которое считается одним из самых дорогостоящих в мире, можно будет начинать буквально в первые месяцы жизни. Это, по мнению специалиста, позволит получать “абсолютно блестящий эффект”, передало госагентство БЕЛТА.

[info_b]Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, вызванное мутации гена SMN1 характеризующееся прогрессирующей мышечной слабостью, которое постепенно приводит к полному угасанию двигательных и дыхательных функций. У детей данное заболевание встречается примерно один раз на 7000 новорожденных. На данный момент СМА является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.[/info_b]

Профессор пояснила, что для внедрения любого тотального скрининга в масштабах всей страны эта мера сначала должна “доказать свою эффективность”. В этом случае специалисты смогут выработать конкретную политику по молекулярному тестированию определённого заболевания, которое встречается в стране.

По словам Прибушени, собственно лечение СМА “очень дорогостоящее”. В мире существует уже несколько препаратов, которые успешно лечат это заболевание, причём некоторые препараты полностью останавливают болезнь и дети, которые вовремя прошли лечение, в последствии ведут абсолютно обычную жизнь. Однако, стоимость препаратов, доказавших свою эффективность, непомерно высокая и в Беларуси получить это лекарство бесплатно за счёт государства дети пока не могут.

[info_b]Самым эффективным препаратом, излечивающим СМА, считается Zolgensma производства транснациональной компании Novartis. Препарат занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире - цена одного укола достигает 2,1 млн долларов. [/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что сейчас ещё одна белорусская семья как раз собирает средства на заветный укол Zolgensma. На кону стоит судьба маленького 5-месячного Саши Остроги из Барановичей. Помочь семье закрыть благотворительный сбор может любой желающий.

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