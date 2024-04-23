В России зарегистрировали аналог лекарства, упаковка которого стоит 55 тыс. долларов

Опубликовано: 23.04.2024 15:51 , Обновлено: 23.04.2024

Российское Министерство здравоохранения зарегистрировало новый аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Соответствующие данные на днях появились в национальном реестре лекарственных средств.

Российский препарат производства биотехнологической компании “Генериум” получил название лантесенс. Действующее вещество, взятое за основу препарата - нусинерсен. Он же входит в состав препарата “Спинраза” производства американской компании Biogen. Одна упаковка этого препарата в России сейчас стоит около 5,13 млн российских рублей (больше 180 тыс. белорусских или порядка 55 тыс. долларов в эквиваленте). “Спинраза” считается одним из самых дорогостоящих препаратов в мире.

[info_b]Звание самого дорогого лекарства на сегодняшний день удерживает другой препарат для лечения СМА - “Золгенсма”, который сегодня производит компания Novartis. Его применяют для генной терапии у детей в возрасте до двух лет. Препарат даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире.

Отметим, что принцип действия у “Золгенсма” и “Спинразы” абсолютно разные, поэтому эти два препарат нельзя назвать аналогами.[/info_b]

Представитель компании “Генериум” заявил местному изданию “Ведомости”, что стоимость нового препарата будет дешевле, чем у иностранного аналога, однако точную цену не назвал.

[info_b]Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, вызванное мутации гена SMN1 характеризующееся прогрессирующей мышечной слабостью, которое постепенно приводит к полному угасанию двигательных и дыхательных функций. У детей данное заболевание встречается примерно один раз на 7000 новорожденных. На данный момент СМА является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Беларуси дети с диагнозом СМА могут получить заветный укол “Золгенсма”, который гарантирует ребёнку практически полное выздоровление, могут только благодаря спонсорам и благотворительным сборам. Уже не раз такими спонсорами выступали крупные белорусские предприятия.

Второй ребенок в Беларуси получил самый дорогой в мире укол. Кто заплатил 2,1 млн долларов?