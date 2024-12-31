Осталось 4 месяца. Белорусы одним кликом могут спасти жизнь ребенка. Вот что нужно сделать

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Опубликовано: 31.12.2024 07:21 , Обновлено: 31.12.2024

В преддверии Нового года, когда быт наполняется приятной суетой и подготовкой к празднику, в семье Острога из Барановичей царит отнюдь не праздничное настроение. На кону стоит судьба маленького 5-месячного Саши, который критически нуждается в дорогостоящем лечении — препарате Zolgensma. Одного укола достаточно, чтобы болезнь отступила; однако его стоимость неподъёмная для семьи, ведь она составляет 1 818 000 долларов. Собрать нужную сумму необходимо за 4 месяца.

В ноябре жизнь в семье маленького Саши Острога буквально обрушилась. Малышу поставили страшный диагноз — спинальная мышечная атрофия 1 типа (СМА 1). Это самая тяжёлая форма этого генетического заболевания, которая без лечения неизбежно приведёт к утрате способности двигаться, говорить и даже дышать. По статистике, без должного лечения заболевание быстро прогрессирует. Дети с СМА 1 типа без медицинского сопровождения часто не доживают и до 2 лет.

“Ручки были словно тряпочки”

Для семьи Острога маленький Сашка уже третий ребёнок. О том, что с его здоровьем что-то не так, начали догадываться в первые месяцы жизни.

«Я заметила, что для своих полутора месяцев он был сравнительно вяленький и слабенький. Не хотел держать голову, ручки были словно тряпочки. На контрасте с тем, какими были старшие дети, это было заметно. Я забила тревогу, и мы начали ходить по врачам, чтобы выяснить причину», — вспоминает Ангелина, мама Саши.

После консультации невролога семью в срочном порядке направили в Республиканский научно-практический центр «Мать и Дитя» в Минске, где врачи ошарашили новостью, заявив, что необходимо взять кровь на СМА.

Месяц беспокойного ожидания закончился подтверждением страшного диагноза — СМА 1 типа — самый тяжёлый тип из всех. К тому моменту Сашке исполнилось 4 месяца.

Врачи посоветовали открыть сбор для Zolgensma. Дорогостоящий препарат, при своевременном введении, помогает купировать развитие заболевания. Семья открыла счёт на покупку препарата в Дубае. Там он обойдётся несколько дешевле — 1 818 000, вместо 2,1 млн как в других странах. Однако эта сумма невообразимо велика для семьи.

“Времени критически мало. Его просто нет”

Укол Zolgensma можно ввести до 2-летнего возраста при условии, что ребёнок не достиг веса 13,5 кг. Однако в случае с Сашей такого запаса времени нет. Из-за генетической поломки, связанной с СМА, малыш стремительно набирает вес и в свои 5 месяцев уже весит как девятимесячный ребёнок — 9,2 кг.

Этот показатель стремительно приближается к предельно допустимому для лечения Zolgensma. По наблюдениям Ангелины, сын прибавляет по 200 грамм каждую неделю.

“Мы пытаемся сдержать вес как только можем. Кормлю его только овощами с водой. Питание у него очень некалорийное. Ребёнка очень жалко, но по-другому никак. Нам очень нужен этот укол, и необходимо сдержать вес”, — рассказывает Ангелина.

“Пока собрано только 6 процентов от суммы”

По предварительным оценкам, у семьи осталось только 4 месяца, чтобы получить необходимое лечение, иначе шанс на нормальное развитие и жизнь будет утерян. Семья надеется на помощь неравнодушных и чудо, ведь, как показывает практика, на сбор таких сумм обычно требуется около 8-12 месяцев.

На 26 декабря собрано примерно 110 тысяч, это лишь 6 процентов от необходимой суммы.

Учитывая, что этот препарат не зарегистрирован в Беларуси, рассчитывать на государственную поддержку особо не приходится, говорит Ангелина. Нельзя потратить на нужное лечение и пособия, например, материнский капитал. Его разрешено тратить только внутри страны.

Семья разослала письма многим предприятиям и заводам с просьбой помочь, но может не быть большой отдачи.

“Мы разослали письма всем предприятиям с просьбой помочь в сборе. Но, насколько я знаю, весной вышел закон, который не даёт заводам права распоряжаться деньгами с такой целью, так как это считается нецелевым расходованием средств. Но мы надеемся на отзывчивость людей”, — рассказала Ангелина.

Сейчас, учитывая сложный диагноз, по словам врачей малыш “очень хорошенький”. Он двигает ручками и немножко шевелит ножками. Особенно активно ведёт себя во время купания. Пытается держать голову, дышит и кушает сам. Ангелина активно ведёт соцсети и принимает участие в благотворительных ярмарках, чтобы содействовать сбору средств.

“Времени критически мало. Его просто нет. Откладываем каждую копейку, чтобы собрать нужную сумму и вписываемя куда угодно, чтобы посодействовать этому. Мы собираем деньги благодарны всем, кто помогает, но я боюсь, что мы просто не успеем”, - расказала Ангелина Острога.

Что за препарат Zolgensma и как он работает?

Препарат Zolgensma — разработка швейцарской компании Novartis International AG. Механизм его действия основан на однократном введении вируса AAV9, чья ДНК была удалена и заменена геном SMN1. Вирус не вызывает заболеваний, быстро перемещается по организму и доставляет копию повреждённого или неработающего гена SMN1 к клеткам двигательных нейронов. Как только гены достигают места назначения, их переносчики расщепляются и выводятся из организма, не становясь частью ДНК ребенка.

В Беларуси удалось успешно завершить сбор средств для лечения СМА препаратом Zolgensma для 5 детей: Миланы Пшенко, Арины Рудницкой, Романа Антихевича, Влада Ковбы и Вероники Хылковской.

В 2023 году диагноз СМА в Беларуси былустановлен у 92 детей, 38 из которых страдали от СМА 1 типа.

Как помочь?

[info_b]Для лечения Саши семьей открыт благотворительный сбор в “Беларусбанке”.[/info_b]

Самый быстрый и простой способ помочь - пополнить баланс МТС по номеру:

+375336483147

Пополнить карту “Беларусбанка” :

4255190138871622

Также можно перевести деньги на расчётный счёт в “Беларусбанке”. Вот как выглядит путь, чтобы сделать это без комиссии:

ЕРИП ➡️ Банковские, фин.услуги ➡️ Банки НКФО ➡️ Беларусбанк ➡️ Пополнение счета

(BYN) NºBY08AKBB31340000026430070000

(RUB) NºBY88AKBB31343000011660070000

(EUR) NºBY62AKBB31342000011000070000

(USD) NºBY62AKBB31341000012780070000

Сбербанк России:

№ 40820810538040482518 ОСТРОГА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

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