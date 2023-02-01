В Беларуси запустили производство лекарства от рака, названного в честь медсестры из США

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Опубликовано: 01.02.2023 13:36 , Обновлено: 01.02.2023

Представитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Красный сообщил, что на неделе с 6 по 12 февраля в Беларуси начнется масштабное производство противоопухолевого препарат «Еленаген».

О запуске производства лекарства, которое называют «вакциной», в малых количествах Красный сообщал еще в конце января. Теперь же, по его словам, «Еленаген» планируют выпускать в объеме около 1 000 флаконов в неделю.

«Это покроет потребности нашей страны – и для лечения пациентов, и для научных исследований», — заявил он.

И добавил, что «по срокам расширения производства загадывать не будем – мы это делаем впервые в мире. И подсмотреть негде».

Ранее Красный заявлял, что «вакцина “Еленаген” повышает проницаемость опухоли для химиопрепарата, снимает защиту образно говоря. В результате эффективность химиотерапии возрастает в разы. Клинические испытания закончены для рака яичников, получена высочайшая эффективность. Наибольшая эффективность получена на сегодняшний день в мире».

«Еленаген» – совместная разработка РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова с американской компанией. Препарат разработал ученый, биолог Александр Шнейдер, проживающий в США.

Откуда появилось название «Еленаген»? Как пишет Devine News, Шнайдер назвал препарат в честь своей жены Елены Шнайдер, бостонской медсестры, «которая продолжает быть его источником вдохновения и самым большим сторонником».