Белорусам предложили обращаться за медпомощью к электрикам. Это как?
Оказывается, если кому-то понадобилась экстренная помощь, то обратиться можно не только к врачу, но и к любому электрику, заверили в Белэнерго.
В тг-канале компании рассказали, что навыками оказания первой помощи обладают все работающие в энергетике, а те, кто имеет дело с электроустановками, так они еще и регулярно сдают экзамены на роботах-тренажерах.
Например, на прошедших соревнованиях, электромонтеры продемонстрировали свое умение проводить сердечно-легочную реанимацию.
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Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ВОЗ предупредила о болезни, от которой могут умереть 76 млн человек до 2050 года. Что нужно знать белорусам?
ВОЗ предупредила о болезни, от которой могут умереть 76 млн человек до 2050 года. Что нужно знать белорусам?