AstraZeneca признала, что её вакцина от COVID-19 может иметь смертельный побочный эффект

Опубликовано: 29.04.2024 16:57 , Обновлено: 29.04.2024

Фармацевтическая компания AstraZeneca признала в суде, что её вакцина от Covid может привести к летальному исходу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Десятки семей подали групповой иск на британо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca, в котором заявили о том, что они или их близкие были покалечены или убиты вакциной от Covid-19.

Компания впервые признала в суде, что ее вакцина «может в очень редких случаях” вызвать синдромом тромбоцитопении - смертельный побочный эффект свертывания крови.

Вероятнее всего, теперь компания согласится выплатить денежные компенсации пострадавшим, которые, по оценкам юристов, могут достичь суммы в 25 млн. долларов.

Всего в суде на рассмотрении сейчас находятся 51 дело от пострадавших. Один из них подал в Высокий суд иск с требованием возмещения ущерба, общая сумма которого оценивается в более чем 12 млн. долларов.

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Компания AstraZeneca ранее категорически отрицала возможность появления тромбозов из-за применения их препарата. Несмотря на частичное признание проблемы теперь, юристы представляющие интересы компании отрицают, что ее новое заявление является фактом полного признания того, что вакцина может вызвать тромбозы.

По данным исследований, вакцина AstraZeneca от Covid может стать причиной возникновения тромбоза в 1 случае на 50 000. В то же время, считается, что она спасла около 6 миллионов жизней во всём мире в период пандемии.

Также существуют неофициальные данные, согласно которым по меньшей мере 81 британец умер от осложнений, связанных с тромбами после укола AstraZeneca. Также ещё неподтверждённое количество человек получило инвалидность.

Послу участившихся инцидентов, связанных с уколами вакцины AstraZeneca, представители здравоохранения в Великобритании перестали её заказывать.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Национальный календарь прививок в Беларуси хотят включить вакцину от пневмококковой инфекции для всех детей. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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