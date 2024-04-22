В Беларуси предложили включить в календарь ещё одну прививку для детей. От чего?

Опубликовано: 22.04.2024 17:54 , Обновлено: 22.04.2024

В Национальный календарь прививок в Беларуси хотят включить вакцину от пневмококковой инфекции для всех детей. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Как сообщили в ведомстве, сейчас на рассмотрении находится вопрос включения в национальный календарь вакцинации против пневмококковой инфекции для всех детей (сейчас её делают только детям до 5 лет) и вакцинации против вируса папилломы человека.

По словам заведующего отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Кирилла Игнатова, в Беларуси возросло количество заболеваемости коклюшем, и чаще всего заболевшими являются дети от 7 до 14 лет.

Также он добавил, что в минувшем году в Европе зафиксировали всплеск заболеваемости корью. Зарегистрировали более 58 тыс. человек в 41 стране Европы и Центральной Азии.

“В Беларуси с февраля прошлого года также продолжают регистрироваться случаи данного заболевания. При этом большинство заболевших в нашей стране - это люди старше 18 лет. Более 70% всех заболевших - непривитые лица”, - отметил Кирилл Игнатов, подчеркнув, что данная тенденция связана с пандемией ковида и отказом родителей вакцинировать детей

По его словам, опасность кори заключается в её быстром распространении воздушно-капельным путем. По сути, одного заболевшего человека в подъезде многоэтажного дома, достаточно для риска заражения всех непривитых от кори жителей дома, заключил специалист.

Сейчас в национальный календарь прививок включены вакцины против 12 инфекций.

“Каждый год у нас достигается уровень не ниже 97% по всем прививкам, входящим в нацкалендарь, т.е. это очень хорошая иммунопрослойка”, - подчеркнул Кирилл Игнатов и заметил, что для поддержания этого уровня медики проводят большую информационную работу с населением.

Он напомнил, что все прививки, включенные в нацкалендарь, для белорусов, бесплатны. Но для тех, кому по какой-то причине не нравится бесплатная вакцина, есть платные аналоги.

Ранее Telegraf.news писал о том, что минский городской центр гигиены и эпидемиологии обратился к населению с просьбой пройти опрос на тему вакцинации. В учреждении предложили ответить на анкеты в формате викторины.

Центр гигиены попросил белорусов рассказать, как относятся к вакцинации. С элементами викторины?