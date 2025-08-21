8 научно доказанных методов, которые могут замедлить старение и даже "отмотать" возраст назад

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Опубликовано: 21.08.2025 13:17 , Обновлено: 21.08.2025

Учёный и колумнист журнала Science Focus Эндрю Стил в своем недавнем докладе представил восемь научно обоснованных рекомендаций, которые могут помочь замедлить, остановить или даже обратить вспять биологическое старение.

Эндрю Стил - лондонский ученый, писатель и телеведущий. Он является автором книги “Нестареющий: новая наука о том, как стареть, не старея при этом”. Защитил докторскую диссертацию по физике в Оксфордском университете, однако решил переключиться на биологию. Недавно ставший научным сотрудником Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, он использовал компьютеры для расшифровки нашей ДНК и раскрытия секретов, скрытых в некоторых важнейших данных современной биологии.[/inf]

Ученые подчеркивают, что биологический возраст, как истинное отражение состояния организма, может отличаться от хронологического возраста и может быть изменен на основе проверенных ежедневных привычек.

Современные исследования предлагают конкретные стратегии, которые сохраняют жизненные силы и замедляют появление признаков старения. Ниже представлены восемь рекомендаций биолога Эндрю Стила, разработанных и подтверждённых международной наукой, для тех, кто стремится жить дольше и лучше.

Поддержание мышц

Поддержание мышечной массы посредством силовых тренировок имеет решающее значение. Начиная с 30 лет потеря мышечной массы и силы неуклонно прогрессирует: примерно на 5% уменьшается мышечная масса, а на 10% — сила за десятилетие.

Силовые тренировки укрепляют кости, улучшают регуляцию уровня глюкозы и помогают замедлить возрастное старение мышц. Исследования с участием пожилых людей показали, что даже в возрасте 90 лет можно удвоить силу всего за два месяца таких упражнений, будь то в спортзале или дома с собственным весом, отметил Стил.

Здоровое питание

Ключевым фактором также является сбалансированное питание, основанное на овощах, фруктах, бобовых, орехах и цельнозерновых продуктах. Исследования подтверждают рекомендации по сокращению потребления мяса и отказу от чрезмерно строгих диет.

Поддержание здорового веса имеет решающее значение для увеличения продолжительности жизни, в то время как такие практики, как длительное голодание или строгое ограничение калорий, не показали явных преимуществ для людей. Согласно исследованиям, эти стратегии могут быть даже контрпродуктивными в пожилом возрасте из-за риска потери мышечной массы.

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Гигиена полости рта

Здоровье полости рта — далеко не второстепенная проблема. У людей с меньшим количеством кариеса и заболеваний дёсен реже случаются сердечные приступы. Согласно наблюдениям, это объясняется хроническим воспалением.

Таким образом, длительное присутствие бактерий на зубах и деснах может спровоцировать стойкую воспалительную реакцию, которая ускоряет старение и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Соблюдение гигиены полости рта обеспечивает системный и долгосрочный эффект.

Спите достаточное количество времени

Научная рекомендация — спать от 7 до 8 часов каждую ночь. Сон менее 4 или более 9 часов связан с повышенным риском преждевременной смерти. Во время сна мозг выводит токсины и шлаки, такие как отложения амилоида, связанные с болезнью Альцгеймера, через глимфатическую систему, что способствует долгосрочному сохранению когнитивных функций.

Защита глаз от УФ-излучения

Согласно исследованиям, хроническое воздействие ультрафиолетового излучения увеличивает риск катаракты и макулярной дегенерации — двух состояний, которые также связаны со снижением когнитивных способностей и повышенным риском деменции.

Защита глаз с помощью солнцезащитных очков и широкополых шляп не только улучшает здоровье глаз, но и помогает поддерживать функцию мозга в пожилом возрасте.

Используйте солнцезащитный крем

Кожа — один из органов, наиболее чувствительных к возрастным изменениям. Накопленное солнечное излучение разрушает коллаген и другие белки кожи, способствует появлению морщин и препятствует её восстановлению. Ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 15 или выше и высокой степенью защиты от UVA-излучения — самая доступная и эффективная стратегия борьбы со старением.

Эта мера важна даже в пасмурные дни или в помещении и часто сопровождается рекомендацией оценить необходимость приема добавок витамина D.

Не тратьте деньги на ненужные дорогостоящие процедуры

Как отметил ученый, самой обсуждаемой историей в области биологии старения в последнее время стала история американского предпринимателя Брайана Джонсона, который ежегодно тратит 2 миллиона долларов на десятки тестов, сотни ежедневных таблеток и добавок, а также экстремальную диету, физические упражнения и режим сна в надежде остановить свое биологическое старение.

Этот пример показывает, что ключ кроется не в высоких расходах, а в сохранении простых привычек: сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон.

Исследования показывают, что многие добавки не продлевают жизнь, а их чрезмерное использование может даже нанести вред здоровью.

Мытье рук и профилактика инфекций

Профилактика инфекций посредством частого мытья рук — простая, но высокоэффективная привычка. Инфекции, вызванные такими вирусами, как вирус папилломы человека или цитомегаловирус, могут ускорить старение иммунной системы и повысить риск развития хронических заболеваний, даже спустя десятилетия после заражения.

Согласно одному из исследований, дети с более низким уровнем заболеваемости инфекциями имеют более здоровый процесс старения во взрослом возрасте.

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