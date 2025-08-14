Врач рассказал, как сон с серьгами в ушах может преждевременно состарить вас

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Опубликовано: 14.08.2025 14:53 , Обновлено: 14.08.2025

Казалось бы, нет ничего страшного в том, чтобы лечь в постель, не снимая любимых сережек. Но хирург предупредил, что эта привычка может нанести вред вашим ушам во время сна и привести к преждевременному старению.

Так, издание Daily Mail пообщалось с доктором Анилом Шахом, пластическим хирургом из клиники Shah Facial Plastics в Нью-Йорке, чтобы узнать, насколько вредным может быть этот аксессуар во время сна.

Он рассказал, что мочки ушей удивительно нежные и могут быть склонны к растяжению, что, в свою очередь, приводит к заметному старению и дискомфорту. Доктор также предупредил, что если ваши серьги тянут уши вниз или вызывают болезненность, то, скорее всего, они слишком тяжелые.

Большие и тяжелые серьги растягивают коллаген и эластичность мочек ушей, что может привести к длительной деформации, старческому виду и даже разрывам, отметил специалист.

Доктор Шах рассказал, что: “сон в серьгах часто приводит к растяжению и образованию складок на коже, так же как сон в одной позе может привести к появлению морщин”.

Когда вы лежите на боку с серьгами в ушах, постоянное давление может повредить прокол и окружающие ткани.

Со временем сон с серьгами в ухе может привести к удлинению отверстия и появлению едва заметных кожных складок, которые в итоге станут постоянными, подобно тому, как сон на лице с постоянным сдавливанием вызывает морщины во сне.

“Образование рубцов”

Эксперт сказал: «Да, постоянное давление во время сна может привести к долгосрочным поверхностным последствиям, включая неровности, рубцовую ткань или истончение мочки».

Он пояснил, что «повторяющееся трение и сжатие» может «вызвать иммунную реакцию организма», что может «привести к образованию рубцовой ткани или небольших приподнятых бугорков, известных как келоиды».

“В некоторых случаях кожа вокруг прокола начинает истончаться и ослабевать, делая ее более уязвимой для разрывов, если серьга зацепится за одежду или постельное белье”, - добавил он.

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Как бактерии, скапливающиеся на серьгах, влияют на здоровье ушей?

Лицевой хирург также рассказал, насколько опасно никогда не чистить серьги.

“В сережках могут скапливаться бактерии, которые раздражают кожу и вызывают рецидивирующие инфекции”, - поделился он с Daily Mail.

По его словам, в серьгах, которые вы носите ежедневно, естественным образом скапливается масло, клетки кожи, пот и средства для волос, что позволяет бактериям размножаться.

“Если регулярно не чистить и не удалять штифты и застежки, бактерии могут попасть в пирсинг, что приведет к постоянному раздражению, воспалению и покраснению вокруг отверстия”, — подчеркнул специалист.

Что нужно обязательно делать перед сном?

Доктор Шах посоветовал «снимать серьги перед сном, чистить уши и штифты и давать проколу „дышать“ на ночь».

“Лучше всего вынимать серьги перед сном, мыть мочки ушей, а штифты дезинфицировать спиртом или физраствором”, - сказал он.

Есть ли какие-то типы сережек, в которых спать безопаснее, чем в других?

Пластический хирург также рассказал Daily Mail, что «маленькие, гладкие, гипоаллергенные сережки - особенно из хирургической стали, титана или 14-каратного золота - самый безопасный вариант, если вам приходится спать в серьгах».

Он пояснил, что они “реже задевают ухо и оказывают на него дополнительное давление”.

А вот крупные обручи, болтающиеся серьги или украшения с острыми краями “могут вызвать раздражение кожи или механическую травму”.

По словам доктора, чем меньше аксессуар, тем лучше.

Ранее Telegraf.news писал: о том, что недостаток сна плохо влияет на состояние кожи, работу мозга, сердца и здоровье в целом, врачи и учёные, кажется, уже всем прожужжали уши. Но как насчёт вреда слишком длительного ночного отдыха? Это может показаться невероятным, но недавние когортные исследования показали, что длительный сон может нанести здоровью даже больший ущерб, чем недосып. Узнали, сколько же, по мнению учёных, можно спать без вреда для здоровья.

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