Рак стал чаще появляться у людей моложе 40 лет. Учёные назвали главные причины и способы избежать

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Опубликовано: 10.08.2025 09:09 , Обновлено: 10.08.2025

Врачи и диетологи стали бить тревогу из-за того, что наблюдают рост заболеваемости раком среди людей моложе 40 лет. Особую вину они возложили на рацион с высоким содержанием продуктов глубокой переработки , в том числе красного и переработанного мяса.

Все дело в том, что в таком питании, как правило, переизбыток сахара, соли, слишком много насыщенных жиров и консервантов. Чрезмерное потребление таких веществ и продуктов может стать первым шагом к развитию рака толстой кишки, желудка, поджелудочной железы и молочной железы. Об этом, среди прочего, свидетельствует крупное когортное исследование Всемирного фонда исследования рака.

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В отчете, опубликованном в начале 2023 года, указывается, что каждые 10% увеличения доли ультраобработанных продуктов (УПФ) в рационе были связаны с общим увеличением риска примерно на 2% и увеличением риска рака яичников на 19%.

[inf] Ультрапереработанные продукты - это такая еда, которая подверглась глубокой промышленной обработке и содержащие большое количество добавленных ингредиентов, таких как консерванты, соль, красители, ароматизаторы и подсластители. [/inf]

Между тем, согласно отчёту, опубликованному в журнале The Lancet Public Health, так называемый ранний рак всё чаще поражает поколение X и миллениалов. Они более подвержены 17 различным видам рака, чем люди старшего возраста. Эксперты отмечают, что до 80% риска развития рака толстой кишки обусловлено факторами окружающей среды, среди которых ключевым является питание.

«Мы рекомендуем употреблять как можно меньше чрезмерно обработанных продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли», — заявил Мэтью Ламберт из Всемирного фонда исследований рака.

А профессор Чарльз Свантон из Cancer Research UK добавляет, что рацион с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием простых сахаров может способствовать росту неблагоприятных кишечных бактерий, которые запускают онкологические процессы.

Таким образом, однообразное питание, основанное на фастфуде и сладких напитках, снижает разнообразие кишечной микробиоты, что приводит к хроническому воспалению. В таких условиях полезные бактерии, такие как Akkermansia muciniphila, замещаются противоспалительными видами, включая Fusobacterium nucleatum, что может способствовать неконтролируемому размножению эпителиальных клеток.

Согласно данным журнала Cleveland Clinic Journal of Medicine, употребление продуктов глубокой переработки связано с повышением риска рака пищевода на 24% и рака головы и шеи - на 23%. Исследователи из Школы общественного здравоохранения Имперского колледжа Великобритании добавили, что такие продукты повышают риск рака яичников и головного мозга.

Переработанное красное мясо (например, колбаса) особенно опасно: Международное агентство по изучению рака считает его канцерогенным. Исследования показали, что у людей, регулярно употребляющих его в пищу, риск развития рака толстой кишки повышается на 30–40%.

«Употребление продуктов, содержащих нитратные или нитритные консерванты, копчёностей и красного мяса, чётко связано с риском развития рака», — заявил доктор Николас ДеВито из Медицинского центра Университета Дьюка.

Естественно, учёные предположили заменить такие продукты овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и растительными источниками белка. Как заявляют эксперты, это единственный способ действительно снизить риск развития рака.

Но помните, что прежде чем принимать какие-либо решения, связанные со здоровьем, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом.

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