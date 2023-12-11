30% - с 18 лет. В Минздраве назвали болезнь, из-за которой белорусы чаще всего получают инвалидность

Опубликовано: 11.12.2023 14:04 , Обновлено: 11.12.2023

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило 11 декабря, что каждый год регистрирует около 35 тыс случаев инсультов в стране. Причем около 25-30% в "трудоспособном возрасте" от 18 лет.

Именно эта болезнь, по данным ведомства, становится самой частой причиной получения инвалидности белорусами.

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“Это заболевание находится в первой тройке причин смертности и на первом месте среди всех причин инвалидности”, - уточнили в Минздраве.

В ведомстве рассказали, что чаще всего инсульт происходит на фоне артериальной гипертензии, различных заболеваний сердца с нарушениями сердечного ритма и без них, сахарного диабета, атеросклероза сосудов головного мозга, у курильщиков, злоупотребляющих алкоголем, имеющих лишний вес.

Ранее Телеграф писал, что согласно новому исследованию, вакцины против Covid-19 и гриппа могут незначительно увеличить риск инсультов, вызванных образованием тромбов в мозге пожилых людей, особенно когда две вакцины вводятся одновременно и когда они вводятся взрослым в возрасте 85 лет и старше.

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