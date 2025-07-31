Белорусам посоветовали есть эсколара. Сколько стоит и почему прозвали "взрывающийся кишечник"?

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Опубликовано: 31.07.2025 15:19 , Обновлено: 05.08.2025

Сотрудники одной из белорусских торговых сетей призвали покупателей попробовать эсколар, также известный как масляная рыба или серая деликатесная макрель. Журналисты Telegraf.news узнали, есть ли от нее польза и почем ее продают в различных магазинах.

Так, по словам работников в сети “Корона”, эсколар — это малоизвестная белорусам рыба, которая “прямо тает во рту”.

“Она просто бомба. Масляная рыба с ярким вкусом, сочная, жирная. Гриль, сковородка - готовится быстро и получается идеально”, — считают сотрудники магазина.

Однако в комментариях один из пользователей засомневался в ее пользе. По его мнению, “рыба очень опасна, и много где запрещена”.

“Поверьте, её чудесные вкусовые качества не стоят тех последствий”, — считает комментатор.

Журналисты Telegraf.news разобрались, кто прав на самом деле.

В чем плюсы эсколара?

Все мы знаем, что сама по себе морская рыба - очень полезна для здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует есть ее (в том числе белорусам) не реже 2-3 раз в неделю. Но что насчет эсколара?

На так называемой «кулинарной Википедии» Chef’s resources, созданной для того, чтобы шеф-повара делились информацией о еде, сказано, что эсколар, к сожалению, “отличается одновременно одним из самых вкусных рыб в мире… и самым печально известными побочными эффектами после употребления”.

Вкус рыбы там описывают как “мягкий, маслянистый” , который мало какая другая рыба может воспроизвести из-за высокого содержания восковых эфиров.

“Он [эсколар] обладает потрясающим вкусом и пикантной текстурой, настолько, что некоторые говорят, что это самая приятная рыба, которую они когда-либо пробовали”, — отметили на Chef’s resources.

Также эксперты говорят, что рыба богата витамина, минералами, а также жирными кислотами , которые улучшают работу мозга.

Что касается его приготовления, то, по мнению поваров, благодаря своей структуре и высокой влажности, эсколар “отлично сохраняет текстуру” при различных способах приготовления. Кроме того, эта рыба сохраняет свою целостность, что делает его “идеально подходящей” для высокотемпературных блюд, таких как приготовление на гриле или обжариванию.

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Что известно об опасности?

В той же “кулинарной Википедии” мы нашли информацию, что эсколар считают рыбой “повышенной жирности” , а гавайцы даже называют его Maku’u — “взрывающийся кишечник”.

Кроме того, эсколар не переваривает восковые эфиры из пищи, и они накапливаются в его мясе (14–25% жирности). Эти эфиры отличаются от полезных омега-3 и похожи на касторовое масло, которое организм человека не может нормально переработать.

В свою очередь, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), содержание эфира воска в эсколаре может вызвать кериорею — образование жирного стула оранжевого цвета. Симптомы варьируются от желудочных колик до учащенного жидкого стула, который возникает через 30 минут – 36 часов после употребления. Однако в FDA признали, что рыба нетоксична.

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К слову, Италия и Япония запретили продажу эсколара из-за его потенциальных побочных эффектов. В Японии он запрещён к употреблению с 1977 года, поскольку японское правительство считает его токсичным.

А Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов в 2007 году выпустило бюллетень, в котором отметило потенциальные негативные последствия потребления эксолара и порекомедовало есть рыбу небольшими порциями.

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Тем временем российский гастроэнтеролог Рустем Садыков также предупредил, что масляная рыба может вызвать “смертельно опасную аллергию” . Всё из-за высокого содержания гистамина. Он также посоветовал не есть ее:

принимающим лекарства, разжижающие кровь;

страдающим от проблем с пищеварением;

беременным и кормящим грудью.

Как безопасно наслаждаться эсколаром?

Есть два известных эффективных способа снизить вероятность кериореи , вызванной эсколаром:

ограничение порций до 170 граммов и менее;

употребление порций, расположенных ближе к хвосту, которые обычно содержат меньше восковых эфиров.

Некоторые утверждают, что «глубокое снятие кожи» или обжаривание на гриле может помочь снизить возможные побочные эффекты кериореи, но ни одно из этих утверждений не было доказано.

А вот аллергикам всё же стоит вообще воздержаться от ее употребления.

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Сколько стоит масляная рыба в Беларуси?

Эксолар можно купить не только в “Короне”. Его также продают, например, в Евроопте. Однако стоит она совсем недешево.

По данным сервиса Edostavka, цена за 200 грамм достигает почти 16 рублей (и это на скидке). Стоимость килограмма - почти 80 BYN.

А вот в “Соседях” она стоит на 4 рубля дешевле — 200 гр за 11,99.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусам стоит обратить внимание и на распространенные речные виды рыбы, например, карася. Не все знают, что эта пресноводная рыба обладает высокой питательной ценностью и в странах Азии даже считается символом долголетия. А от “болотного”, по мнению некоторых, привкуса, можно легко избавиться.

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