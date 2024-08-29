Диетолог месяц питалась "вредными" продуктами, чтобы доказать, что они не опасны. Какой итог?

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Опубликовано: 29.08.2024 16:47 , Обновлено: 29.08.2024

Американский диетолог Джессика Уилсон провела месячный эксперимент, во время которого питалась продуктами глубокой переработки, чтобы узнать, как они влияют на человеческий организм на самом деле. Что показал эксперимент?

Дипломированный диетолог Джессика Уилсон из Калифорнии входит в число экспертов в области здравоохранения, склонных полагать, что продукты глубокой переработки не так вредны, как их хотят показать. Во всяком случае, к ним точно не стоит относиться однозначно, считает специалист.

[info_b]Продукты глубокой переработки (Ультраобработанные продукты) — это еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. К таким продуктам относятся мясные полуфабрикаты (колбаса, сосиски, ветчина), консервированные фрукты и овощи, готовые полуфабрикаты, кондитерские изделия, закуски и чипсы, готовые завтраки и т.д. Продукты глубокой переработки часто представлены как готовые к употреблению. Они имеют приятный вкус, более долгий срок хранения и, как правило, небольшую стоимость. Большинство исследователей убеждены, что такая продукция вредна для здоровья.[/info_b]

Она убеждена, что «ультраобработанные» продукты как категория продуктов питания слишком широка и не делает различий между такими продуктами, как хлеб и сладости, или миндальное молоко и газированные напитки.

В подтверждение своих слов она провела месячный эксперимент, чтобы понять, как рацион, в котором преобладают продукты глубокой переработки влияют на её тело и разум.

Она питалась замороженными полуфабрикатами, едой на вынос, хот-догами и продуктами, содержащими в своём составе более пяти ингредиентов. Доля продуктов не входящих в категорию “ультраобработанных” в её рационе составила лишь 20 процентов.

Целью её эксперимента являлось и поднятие вопроса о некорректности термина “продукты глубокой переработки”. Она употребляла в пищу такие продукты, как тофу, овсяное молоко и мюсли без злаков, которые также входят в когорту “ультраобработанных”, но при этом могут считаться полезными.

“Как может вся эта категория продуктов быть чем-то, чего нам следует избегать?» — заявила диетолог в интервью журналу TIME.

Результатами эксперимента она поделилась в своём Instagram, где заявила, что по истечении месяца стала чувствовать себя лучше, ощутила прилив энергии и теперь не так голодна, как обычно.

Подводя итоги диеты, она отметила, что на поводке, который она носит на талии, выгуливая собаку в течение месяца, появился «заметный зазор», что позволяет предположить, что она даже похудела.

Эти результаты, по её мнению свидетельствуют о том, что она не потребляла достаточно калорий до начала диеты. Употребление же этих предварительно обработанных продуктов дало ей количество калорий, необходимое для того, чтобы провести день энергично.

Эти результаты идут вразрез с заявлениями некоторых диетологов, которые убеждены, что употребление обработанных продуктов неизбежно приводит к набору веса и другими неблагоприятными последствиями для здоровья.

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Что показали другие исследования?

В исследовании, проведенном в 2019 году диетологами Национальных институтов здравоохранения, 20 человек в течение двух недель питались продуктами глубокой переработки, а затем в течение двух недель питались цельными продуктами.

Так, например, завтрак мог включать бублик и бекон из индейки, тогда как завтрак из необработанной пищи завтрак может включать овсянку и фрукты.

В конце исследования ученые обнаружили, что при соблюдении плана переработки люди потребляли в среднем на 500 калорий больше, чем при диете с цельными продуктами, и в результате набирали вес.

Одним из самых известных исследований на эту тему стал эксперимент профессора и доктора-вирусолога Криса ван Туллекена, из университетского колледжа Лондона, который также питался продуктами глубокой пераработки в течении месяца. Его рацион, как и в случае эксперимента Джессики Уилсон, включал 80 процентов обработанных пищевых продуктов.

В резкльтате эксперимента он набрал вес, у него появились запоры. Более того, по его словам, сканирование показало тревожные изменения в уровне гормонов и биологии мозга.

«Всего за несколько недель я почувствовал, что постарел на десять лет. Я чувствовал себя больным, изнуренным, несчастным и злым», — рассказывал доктор ван Туллекен изданию DailyMail.com.

Джессика Уилсон заявила, что оба исследования могут соответствовать реальности. По ее мнению, важно учитывать, что существует множество способов использования обработанных пищевых продуктов, и что представление их всех как вредных затрудняет для людей получение экономически эффективного питания, которое могут предложить некоторые продукты глубокой переработки.

«Оба случая реальны. Общественность заслуживает того, чтобы услышать больше, чем одну версию истории», - сказала она.

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