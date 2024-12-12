Журнал Time объявил Трампа человеком 2024 года

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.12.2024 20:05 , Обновлено: 12.12.2024

Американский журнал Time назвал избранного 47-го президента США Дональда Трампа человеком 2024 года. По мнению главного редактора издания Сэма Джейкобса, "ни один человек не сыграл большей роли в изменении курса политики и истории", чем Трамп.

“В течение 97 лет редакторы Time выбирают Человека года: человека, который, к лучшему или к худшему, сделал больше всего для формирования мира и заголовков за последние 12 месяцев. За многие годы этот выбор был трудным. В 2024 году это было не так”, - [link href=“https://time.com/7201547/person-of-the-year-2024-donald-trump-choice/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=person-of-the-year&utm_term=_&linkId=686656243” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] в своей статье Джейкобс.

Он считает, что сейчас и “фанатичные сторонники” избранного американского президента, и “его самые ярые критики” “живут в эпоху Трампа”. В статье Джейкобс пересказал основные моменты избирательной кампании республиканца в этом году: дебаты с действующим президентом Джо Байденом и покушение во время митинга летом, победа в колеблющихся штатах над демократкой Камалой Харрис в ноябре.

Главред Time отметил, что Трамп стал первым республиканцем за 20 лет, который набрал на президентских выборах больше голосов, чем демократ. “Трамп снова в центре мира и в такой же сильной позиции, как и когда-либо”, - считает Джейкобс.

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“Сегодня мы наблюдаем возрождение популизма, растущее недоверие к институтам, которые определили прошлый век, и подрыв веры в то, что либеральные ценности приведут к лучшей жизни большинства людей. Трамп является как агентом, так и бенефициаром всего этого”, - поделился своим видением он.

В конце статьи главред перечислил, за что конкретно Time объявил Трампа человеком 2024 года:

за организацию возвращения исторических масштабов,

за проведение политической перестройки, происходящей раз в поколение,

за перестройку американского президентства и изменение роли Америки в мире.

[info_b]Кстати, Time уже называл раньше Трампа человеком года, это произошло в 2016 году. А в 2023-м этого звания от издания удостоилась американская певица Тейлор Свифт.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство юстиции США закрыло все федеральные дела против Дональда Трампа. Его обвиняли в преступном сговоре с целью вмешательства в президентские выборы 2020 года, кульминацией которых стал марш его сторонников на Капитолий.

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