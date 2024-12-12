Журнал Time объявил Трампа человеком 2024 года
Американский журнал Time назвал избранного 47-го президента США Дональда Трампа человеком 2024 года. По мнению главного редактора издания Сэма Джейкобса, "ни один человек не сыграл большей роли в изменении курса политики и истории", чем Трамп.
“В течение 97 лет редакторы Time выбирают Человека года: человека, который, к лучшему или к худшему, сделал больше всего для формирования мира и заголовков за последние 12 месяцев. За многие годы этот выбор был трудным. В 2024 году это было не так”, - [link href=“https://time.com/7201547/person-of-the-year-2024-donald-trump-choice/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=person-of-the-year&utm_term=_&linkId=686656243” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] в своей статье Джейкобс.
Он считает, что сейчас и “фанатичные сторонники” избранного американского президента, и “его самые ярые критики” “живут в эпоху Трампа”. В статье Джейкобс пересказал основные моменты избирательной кампании республиканца в этом году: дебаты с действующим президентом Джо Байденом и покушение во время митинга летом, победа в колеблющихся штатах над демократкой Камалой Харрис в ноябре.
Главред Time отметил, что Трамп стал первым республиканцем за 20 лет, который набрал на президентских выборах больше голосов, чем демократ. “Трамп снова в центре мира и в такой же сильной позиции, как и когда-либо”, - считает Джейкобс.
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“Сегодня мы наблюдаем возрождение популизма, растущее недоверие к институтам, которые определили прошлый век, и подрыв веры в то, что либеральные ценности приведут к лучшей жизни большинства людей. Трамп является как агентом, так и бенефициаром всего этого”, - поделился своим видением он.
В конце статьи главред перечислил, за что конкретно Time объявил Трампа человеком 2024 года:
- за организацию возвращения исторических масштабов,
- за проведение политической перестройки, происходящей раз в поколение,
- за перестройку американского президентства и изменение роли Америки в мире.
[info_b]Кстати, Time уже называл раньше Трампа человеком года, это произошло в 2016 году. А в 2023-м этого звания от издания удостоилась американская певица Тейлор Свифт.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что Министерство юстиции США закрыло все федеральные дела против Дональда Трампа. Его обвиняли в преступном сговоре с целью вмешательства в президентские выборы 2020 года, кульминацией которых стал марш его сторонников на Капитолий.
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