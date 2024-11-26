Суд закрыл дело о преступном сговоре и вмешательстве в выборы 2020 года против Трампа

Опубликовано: 26.11.2024 09:58 , Обновлено: 26.11.2024

Министерство юстиции США закрыло все федеральные дела против новоизбранного президента Дональда Трампа. Его обвиняли в преступном сговоре с целью вмешательства в президентские выборы 2020 года, кульминацией которых стал марш его сторонников на Капитолий.

Специальный прокурор Джек Смит в понедельник, 25 ноября, подал ходатайство о снятии всех федеральных обвинений с избранного президента Дональда Трампа. Того обвиняли в “ненадлежащем обращении” с секретными документами, предположительно незаконно вывезенным из Белого дома, в преступном сговоре в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года и в подстрекательстве сторонников к захвату Капитолия 6 января 2021 года.

Несколько часов спустя окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство Смита об отклонении обвинительного заключения, связанного с событиями 6 января, официально положив конец судебному разбирательству.

Трампу впервые предъявили обвинение в июне 2023 года в федеральном суде в Майами по 37 пунктам, которые относились в том числе к разряду тяжких преступлений:

умышленное удержание информации о национальной обороне,

дача ложных показаний в суде,

сговор с целью воспрепятствовать правосудию.

В августе 2023 года Трампу были предъявлены отдельные обвинения по четырем тяжким преступлениям за попытку отменить результаты выборов 2020 года, однако дело было приостановлено на несколько месяцев. Команда Трампа утверждала, что его следует закрыть по нескольким причинам, в том числе и потому, что бывший президент не может быть привлечен к ответственности за свои действия на посту.

Сам Трамп настаивал на том, что подвергся политически мотивированному преследованию. Он никогда публично не признавал, что его предвыборные заявления были фактически ложными, равно как не признал себя виновным ни по одному из открытых против него федеральному делу.

При этом спецпрокурор отметил, что позиция американского правительства по существу открытых против Трампа дел не изменилась.

“Но изменились обстоятельства”, — пояснил Смит. Конституция США требует, чтобы дело было прекращено до инаугурации подсудимого.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года Дональда Трампа официально объявили преступником, впрочем, по другому делу, не связанному с предвыборной гонкой 2020 года. Суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в фальсификации документов с целью сокрытия платежа за молчание порнозвезды Сторми Дэниэлс перед выборами 2016 года. Это решение суда в некотором смысле историческое для американской судебной системы — впервые президента США (пусть даже бывшего) признали виновным в уголовном преступлении.

Виновен по всем статьям. Суд вынес Трампу приговор. Сядет в тюрьму или пойдёт на выборы?