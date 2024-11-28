"Это будет сделка века" — Бывший советник Белого дома предложил Трампу купить Гренландию

Опубликовано: 28.11.2024 11:51 , Обновлено: 28.11.2024

Бывший начальник аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грей предложил Дональду Трампу вернуться к вопросу о покупке Гренландии. По его словам, с властями Дании, которым на данный момент принадлежит остров, нужно заключить договор, позволяющий США лучше обеспечить защиту и независимость Гренландии.

Грей утверждает, что такой договор даст возможность Соединённым Штатам защитить и сохранить суверенитет острова по примеру соглашений с тремя похожими государствами в Тихом океане — Микронезией, Палау и Маршалловыми Островами. Они сохраняют полную независимость и право самостоятельно вести внешнюю политику, но вместе с тем предоставляют армии США свою территорию в обмен на защиту и экономическую помощь.

«Поскольку Гренландия стремится отделиться от Дании, США должны быть готовы протянуть руку помощи. Безопасность и экономические интересы Запада окажутся под угрозой, если независимая Гренландия, окружённая хищными иностранными субъектами, не будет иметь внешней защиты. У мистера Трампа есть шанс заключить сделку века», — заявил в колонке американской газеты The Wall Street Journal Александр Грей.

По его мнению, несмотря на «хохот авторитетов по внешней политике», недавние изменения в геополитической реальности Северной Атлантики делают необходимым установление официальных отношений между Вашингтоном и столицей Гренландии — городом Нуук. Аналитик перечислил для этого три причины.

Во-первых, на сегодняшний день остров остаётся наименее густонаселённым в мире, и в случае независимости, по мнению Грея, «плохо справится» с обеспечением собственной безопасности. Во-вторых, по словам экс-советника, «Россия и Китай угрожают статусу-кво в Арктике: Москва претендует на значительные участки Северного Ледовитого океана, в том числе в исключительной экономической зоне Гренландии».

В-третьих, на территории острова есть значительные залежи золота, серебра, урана, нефти и меди, из-за чего её противники могут решиться принудительно воспользоваться природными ресурсами Гренландии.

[info_b] Гренландия обладает широкой автономией. Формально главой государства является датская королева, а в качестве национальной валюты используется датская крона. При этом остров не входит в ЕС в отличие от Дании. Более 80% Гренландии покрыто льдом, население составляет около 60 тысяч человек.

К слову, США уже пытались раньше купить Гренландию: в 1946 году президент Гарри Труман предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов.[/info_b]

Что думает по этому поводу Трамп?

Дональд Трамп интересовался покупкой Гренландии «по стратегическим причинам» во время своего первого президентского срока в 2019 году. Тогда он заявил, что, «по сути, это крупная сделка с недвижимостью». Вместе с тем миллиардер подчеркнул, что США и Дания — хорошие союзники, и что Вашингтон защищает Копенгаген. Тем не менее, по мнению Трампа, владение Гренландией наносит ущерб Дании, которая «теряет почти 700 миллионов долларов в год».

«Гренландия не продаётся, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — заявили тогда власти острова. Бывший премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен назвал идею республиканца «первоапрельской шуткой», а действующий премьер-министр Метте Фредериксен сочла задумку Трампа «абсурдной».

[info_b]Ранее власти США уже не раз расширяли свою территорию путём приобретения чужих земель. Так, в 1803 году за 15 миллионов долларов они купили у Франции «территорию Луизиану» на 2 миллиона кв. км, тем самым практически удвоив американскую территорию.

В 1819 году США купили у Испании Флориду, а в 1853 году объектом сделки стали 120 тысяч кв. км южных территорий — Мексике за это заплатили 10 миллионов долларов. Ну и в 1867 году Российская империя продала Аляску за 7,2 миллионов долларов, передал телеканал “РБК”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что американская фармацевтическая компания Wisp, которая специализируется на сексуальном и репродуктивном здоровье, заявила, что за последнюю неделю в США резко выросли продажи средств экстренной контрацепции. По её мнению, это связано с тем, что женщины запасаются таблетками из-за того, что к власти снова пришёл Дональд Трамп.

В США после победы Трампа резко выросли продажи средств экстренной контрацепции