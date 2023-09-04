«Жив, здоров, дома, в Москве» - Собчак опубликовала фото генерала Суровикина. Его не видели после мятежа Пригожина

📷 Фото

Опубликовано: 04.09.2023 18:59 , Обновлено: 04.09.2023

Телеграм-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак 4 августа опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен генерал армии Сергей Суровикин, пропавший из публичного поля после мятежа ЧВК Вагнера.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — написала Собчак.

Фото: t.me/bloodysx

Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, а с октября 2022-го по январь 2023-го года возглавлял российское вторжение в Украину. При нем российская армия бомбила энергетическую инфраструктуру Украины и оставила Херсон;

Новость Телеграф

после попытки мятежа, устроенной Евгением Пригожиным, появилась информация, что Суровикин, как и ряд других высокопоставленных российских офицеров, отстранен от службы и задержан. Официально это не подтверждали, но Суровикин в публичном пространстве не появлялся;

После мятежа Пригожина в РФ задержали более 10 высокопоставленных военных, 15 уволили – WSJ

4 сентября после пресс-конференции президентов РФ и Турции в Сочи журналисты спросили министра обороны РФ Сергея Шойгу, что происходит с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование. Министр ничего не ответил.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что СМИ раскрыли судьбу российского «генерала Армагеддона»:

Суровикину дали второй шанс? СМИ раскрыли судьбу российского «генерала Армагеддона»