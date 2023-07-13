После мятежа Пригожина в РФ задержали более 10 высокопоставленных военных, 15 уволили – WSJ
Издание The Wall Street Journal 13 июля сообщило, что после мятежа Пригожина в России задержали не только генерала Суровикина, но и других высокопоставленных военных, некоторых уволили.
Источники издания заявляют, что 13 старших офицеров были задержаны для допроса, а 15 уволены или отстранёны от службы.
Сообщается, что их задержали спустя несколько часов после начала мятежа.
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Источники The Wall Street Journal утверждают, что Суровикин знал о замыслах Пригожина, но сам в них не участвовал. Ему пока не предъявлено никаких обвинений.
«Задержания нужны для чистки рядов от тех, кому больше нельзя доверять», — сказал источник издания.
По данным Bloomberg, военная прокуратура несколько дней допрашивала российского генерала Сергея Суровикина о его связях с Пригожиным. Дочь Суровикина 29 июня заявила «Базе», что сообщения о задержании генерала не соответствуют действительности.
Напомним, ранее Телаграф писал о том, что российский генерал пожаловался на увольнение после доклада о проблемах на фронте: