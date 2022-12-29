Жители Энгельса сообщили о новых взрывах на аэродроме

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Опубликовано: 29.12.2022 12:15 , Обновлено: 29.12.2022

Жители Энгельса Свердловской области 29 декабря услышали новые взрывы в районе военного аэродрома. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Предварительно, работала ПВО, сказано в сообщении. Официально власти РФ еще не комментировали информацию.

Тем не менее, в соцсетях появились фото, предположительно, с места событий:

В прошлый раз на военном аэродроме Энгельс взрыв произошел 26 декабря. По данным СМИ, площадь пожара после взрыва составила 120 кв. м.

В министерстве обороны РФ 26 декабря сообщили, что ночью украинский беспилотник атаковал аэродром Энгельс, на котором базируются стратегические бомбардировщики.