В России снова произошел взрыв на аэродроме Энгельс

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Опубликовано: 26.12.2022 07:08 , Обновлено: 26.12.2022

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщали, что в Свердловской области на военном аэродроме Энгельс снова произошле взрыв. По их данным, площадь пожара после взрыва составила 120 кв. м.

Губернатор Саратовской области Роман Бучаргин подтвердил происшествие. По его словам, угрозы жителям города нет.

“Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали”, - сообщил он.

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По его словам, “сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры”. Также он пригозил россиянам уголовной ответственностью за распространение “фейков” о взрыве на аэродроме.

В то же время, местные паблики в соцсетях поищут о том, что погибли три человека, ещё четверо получили ранения. Но эта информация неофициальная.

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Напомним, что аэродром Энгельс уже подвергался атаке украинских беспилотников. Там находится база стратегических бомбардировщиков РФ, которые бомбят Украину. Сам военный объект находится в сотнях километров от границы Украины.