В Минобороны РФ подтвердили атаку Украины на аэродром Энгельс

Опубликовано: 26.12.2022 08:33 , Обновлено: 26.12.2022

В министерстве обороны РФ 26 декабря сообщили, что ночью украинский беспилотник атаковал аэродром Энгельс, на котором базируются стратегические бомбардировщики.

Российские военные утверждают, что сбили БПЛА украинских военных, однако его обломки все равно каким-то образом убили трёх российских военных. В то же время, там отрапортовал, что техника не пострадала на аэродроме в Саратовской области.

Украинские военные пока никак не комментируют атаку. Однако ранее стало известно, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. Ещё четверо человек были госпитализированы.