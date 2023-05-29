"Желание понравиться гегемону" - Лавров не назвал "красные линии", которые пересекут украинские F-16

🎤 Мнение

Опубликовано: 29.05.2023 17:28 , Обновлено: 29.05.2023

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая рассказал о своей уверенности, что у российской армии "найдется" что-то, чем его страна ответит на поставки истребителей F-16 Украине. При этом он не стал говорить о "красных линиях", которые могли бы нарушить западные страны таким образом.

“Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать”, — поделился своими надеждами глава МИД РФ.

При этом он заявил, что считает желание Голландии и Дании поделиться с Украиной современными самолетами “желанием понравиться гегемону”. “Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона”, — сказал Сергей Лавров.

В последний раз глава МИД России говорил о “красных линиях” в январе, когда летал в Африку. Тогда он обвинил США в давлении на страны этого континента, что и назвал нарушением вышеуказанных “линий”. Чуть позднее в МИД РФ сообщили, что больше не будут вспоминать про “красные линии”.

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“Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — заявили там.

Ранее Телеграф сообщил, что страны НАТО приняли решение начать обучение украинских пилотов. И, по всей видимости, готовы передать какое-то количество F-16 Украине.

Польский военный летчик Кристиан Зич – полковник запаса, пилот-инструктор F-16 — когда-то пережил то, что ждёт его украинских коллег. Начав летать на советских МиГах, он потом пересел на американские F-16. По его словам, речь может идти о долгом обучении. А как повлияют на ход войны?

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