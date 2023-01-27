Эксперты рассказали, почему Запад проигнорировал все «красные линии» Путина

Опубликовано: 27.01.2023 12:13 , Обновлено: 27.01.2023

Президент России Владимир Путин и официальные лица Кремля неоднократно за 11 месяцев с начала вторжения в Украину предупреждали Запад о «красных линиях», которые тот не должен переступать. Однако Соединенные Штаты и другие западные союзники Украины неоднократно это делали.

«Если территориальная целостность нашей страны окажется под угрозой, мы, без сомнения, будем использовать все доступные средства для защиты России и нашего народа. Это не блеф», — заявил Путин в сентябрьском обращении.

Сразу после этого Украина освободила часть Харьковской области и Херсон, которые Россия назвала своими территориями. Это произошло в том числе благодаря поставкам вооружений для ВСУ, которые потоком шли с Запада.

А совсем недавно, в декабре, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с таким предупреждением о вооружении Украины:

«Поставки оружия продолжаются, ассортимент поставляемого оружия расширяется. Все это, конечно, ведет к обострению конфликта и, по сути, не сулит ничего хорошего Украине».

Через месяц Киев отпраздновал очередную дипломатическую победу после объявления Германией, США и другими союзниками о поставках новейших танков для ВСУ.

Кремлевские чиновники и российские государственные СМИ отреагировали на новость о танках с ожидаемым возмущением. Впрочем «красные линии» теперь там предпочитают не вспоминать. Всё-таки неподкрепленные ничем кроме сотрясаемого впустую воздуха угрозы теперь с иронией воспринимают даже зрители в самой России.

В свою очередь, профессор Школы политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона Марк Н. Кац объяснил изданию Newsweek, что поставки танков — это не только помощь Украине, но и ясное послание Запада Путину: угрозы Кремля не заставит «коллективный Запад» отступить.

«Красные линии Путина предназначены для того, чтобы удержать западные государства от их пересечения, но Путину не удалось помешать Западу пересечь некоторые из них», — констатировал профессор Кац.

В свою очередь, Лоуренс К. Рирдон, профессор политологии Университета Нью-Гэмпшира, заявил Newsweek, что Кремль перестарался с угрозами и теперь его не воспринимают всерьез: «В мире растет мнение, что российские лидеры похожи на мальчика, который кричал «Волк».

Профессор Рирдон считает, что, хотя западные лидеры не восприняли косвенные угрозы Путина и его окружения о возможности применить ядерное оружие слишком серьезно, они, тем не менее, вероятно, их всё-таки учитывают.

«Таким образом, недавняя нерешительность Берлина и Вашингтона в предоставлении современных танков связана не только с трудностями, с которыми Украина может использовать эти танки в своих боевых силах, но и со страхом эскалации конфликта, — сказал он. — Но западные лидеры не кричат о „волке“ и, без сомнения, предупредили Путина, что НАТО быстро усилит свое участие, если Путин прибегнет к тактическому ядерному оружию»

По словам профессора Каца, еще одна причина, по которой западные союзники Украины могут чувствовать себя смелее в своей поддержке Украины, заключается в том, что Россия по большей части оступилась в своих военных усилиях.

«Если силы Путина не так хорошо справляются с Украиной, трудно понять, как они могут добиться большего, обострив конфликт путем нападения на любого члена НАТО», — сказал он.