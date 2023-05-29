"Болезненное столкновение с реальностью" - Польский летчик рассказал, что будет с Россией и Украиной после передачи F-16

🎤 Мнение

Опубликовано: 29.05.2023 11:10 , Обновлено: 29.05.2023

Польский военный летчик Кристиан Зич – полковник запаса, пилот-инструктор F-16 - когда-то пережил то, что ждёт его украинских коллег. Начав летать на советских МиГах, он потом пересел на американские F-16. По его словам, речь может идти о долгом обучении. А как повлияют на ход войны?

“К сожалению. Когда я и мои коллеги начинали тренироваться в США, тоже думали так: мы летали на МиГ-21, так что F-16 не вызов. Это самолет и это самолет. И тут произошло болезненное столкновение с реальностью”, - рассказал польский пилот.

Кристиан Зич напомнил, что в свое время Польша и Румыния решили закупить F-16 на замену советским самолётам. Но адаптацию своих ВВС они провели разными путями.

“Взлету и посадке можно научиться за два дня. Так поступили румыны. Они приобрели самолеты, португальцы обучили их самым базовым возможностям, и они летали, как на самолетах МиГ-21. Вы можете купить гоночную Феррари и ездить на ней, как на маленьком Фиате. Просто речь не об этом. На обучение вождению такой машины уходят годы. А у нас (в Польше - ред) создание системы F-16 с нуля заняло годы”, - рассказал польский пилот.

По его словам, использование F-16 в качестве боевой системы заключается не только в полете, но и в использовании всего спектра возможностей, предлагаемых, среди прочего, сетецентричность: возможность обмениваться или совместно использовать информацию на тактическом уровне — информацию от большого количества датчиков на борту данного самолета, а также на бортах всей подключенной к сети техники, работающих в воздухе, на суше и на море.

“Применение F-15, F-16 или Eurofighter по принципу МиГ-29, Су-27 - через директивное наведение, самостоятельный поиск в полете - очень малоэффективные способ”, - настаивает польский летчик.

По его словам, установленные на западных самолётах ультрасовременные системы, дающие экипажу или командиру миссии огромную автономию в принятии решений в воздухе, - вот главное отличие этих самолётов. “Главным аспектом обучения украинских пилотов будет не взлет и не посадка, потому что это очень просто, этому можно научиться за один день. Но боевые применения, сотрудничество в группе, авиационная тактика англо-саксонского образца, использование сенсоров или эффективное применение широкого спектра вооружений — это уже долгие месяцы”, - рассказал Кристиан Зич.

“Можно заняться пропагандой - сдать самолеты, сказать, что пилотов обучили. Только если сократить, то вскоре окажется, что вооруженные силы Украины либо потеряют самолеты, либо будут использовать их неэффективно”, - считает пилот.

На сегодняшний день ни один самолет F-16 не был потерян в бою, за исключением одного над Сербией, что произошло из-за ошибки пилота, не сумевшего активировать системы радиоэлектронной борьбы после дозаправки с танкера.

По мнению Кристиана Зича, F-16 будут полезны Украине на поле боя. Но полеты на F-16 должны стать совершенно иной моделью воздушных операций, чем на советских самолётах. В то же время, эксперт заявил, что F-16 не самолеты завоевания господства в воздухе. У них нет должных кинетических способностей. Они не смогут кардинально изменить ситуацию в части сдерживания средств воздушных атак РФ с помощью стратегических бомбардировщиков.

В то же время, F-16 - это многоцелевой самолет и очень универсальный инструмент. Такие самолеты могут выполнять как задачи класса «воздух-земля», такие как точное бомбометание по наземным (и морским) целям, так и задачи класса «воздух-воздух». Но у этого самолета есть и возможность поражения воздушных целей. Может быть эффективным ответом при противодействии фронтовой авиации, т.е. самолетам Су-24 или Су-25, считает Кристиан Зич.