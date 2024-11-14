"Ждём с нетерпением" — Байден встретился с Трампом и "любезно" пообещал "мирную передачу власти"

Опубликовано: 14.11.2024 08:56 , Обновлено: 14.11.2024

Давние политические соперники — избранный президент США Дональд Трамп и ещё действующий глава Белого дома Джо Байден на "сердечной встрече" обсудили Украину и Ближний Восток, где последний пообещал республиканцу "плавную передачу власти", несмотря на глубокие разногласия по вопросам политики. Об этом сообщило международное информагентство Reuters.

Накануне в Овальном кабинете Белого дома встретились два американских лидера, которые, по словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, обсудили «важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, с которыми сталкивается страна и мир». Она заявила, что это было «действительно очень сердечное, любезное и содержательное общение», а сама встреча длилась “примерно 2 часа”.

Байден отметил, что поддержка Украины выгодна для национальной безопасности США, потому что сильная и стабильная Европа не позволит Америке “втянуть себя в войну”, сообщил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. В свою очередь Трамп пообещал “быстро” положить конец войне между Россией и Украиной, при этом не уточнив, как именно.

Кроме того, оба мужчины говорили о плавной передаче власти. «Мы с нетерпением ждём, как мы и говорили, плавного перехода власти — сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить вам всё необходимое, — сказал Байден избранному президенту. — Добро пожаловать, добро пожаловать обратно».

Трамп, который должен вступить в должность 20 января, ответил: «Политика — сложная штука, и во многих случаях это не очень приятный мир, но сегодня это приятный мир, и я очень ценю это — переход, который будет настолько плавным, насколько это возможно. И я очень ценю это, Джо». При этом, по данным информагентства Reuters, традиционная любезность приветствовать избранного президента не была проявлена Трампом, когда Байден победил в 2020 году.

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Напомним, Байден вышел из предвыборной гонки после дебатов с Трампом, которые стали провальными для кандидата от демократов: зрители, аналитики и члены Демократической партии стали задаваться вопросами о состоянии здоровья президента и о том, способен ли он потянуть еще один срок. После этого Демократическая партия определила своим кандидатом вице-президента Камалу Харрис. Но выборы она проиграла.

Когда Трамп передавал власть Байдену в начале 2021 года, у Капитолийского холма в Вашингтоне собрались сторонники республиканца, которые затем пошли штурмовать здание конгресса США. Они были не согласны с тем, что Трамп проиграл, а в конгрессе в тот момент проходило утверждение итогов президентских выборов.

Штурму Капитолия предшествовало выступление Трампа перед сторонниками. Его выступление стало поводом для расследования и даже процедуры импичмента: высказывались предположения, что именно его слова побудили толпу двинуться на Капитолий. Попытка импичмента провалилась в сенате.

Ранее Telegraf.news писал, что американское издание The Times сообщило, что у властей Украины есть как технологические возможности, так и веские причины создать собственное ядерное оружие. Там утверждают, что Киев может разработать собственную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.

В Украине подготовились к созданию ядерной бомбы за несколько месяцев, если Трамп откажется от помощи — The Times