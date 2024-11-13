"Кто, чёрт возьми, этот парень?" — Трамп решил назначить министром обороны журналиста

Опубликовано: 13.11.2024 13:09 , Обновлено: 13.11.2024

Во вторник вечером вновь избранный на должность президента США Дональд Трамп выбрал нового министра обороны. Им стал консервативный комментатор и телеведущий Пит Хегсет, который до работы в журналистике служил в Ираке и Афганистане. По словам военных аналитиков, они были готовы к сюрпризам Трампа, но конкретно это решение "застало их врасплох".

«[Трамп] больше всего ценит лояльность», — отметил, комментируя назначения Дональда Трампа, Эрик Эдельман, который занимал должность главного политического советника Пентагона при администрации Джорджа Буша. «Похоже, что один из основных критериев, который используется, — насколько хорошо люди защищают Дональда Трампа на телевидении».

Один из лоббистов оборонной промышленности, пожелавший остаться анонимным, и вовсе не стеснялся в своих выражениях, передала американская газета Politico. «Кто, чёрт возьми, этот парень?» — выразил удивление он и добавил, что надеялся на «кого-то, у кого действительно большой опыт в оборонной сфере”. По его словам, именно так было бы правильно.

«С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил ранее Дональд Трамп и назвал Хегсета «жёстким, умным и искренне верящим в принцип «Америка прежде всего».

Что известно о новом министре обороны США?

Питеру Хегсету 44 года. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На американском телеканале Fox работает с 2014 года. Во время предвыборной кампании 2016 года стал одним из первых известных сторонников Трампа, когда того резко критиковали многие видные республиканцы, включая сенатора Марко Рубио.

Во время первого президентского срока республиканца Хегсет был замешан в скандале, связанном с обвинениями того во вмешательстве в систему военного правосудия для помилования военнослужащих, осуждённых за военные преступления.

Хегсет тогда привлек внимание Трампа, который затем помиловал бывшего лейтенанта Клинта Лоренса и майора Мэтью Голстейна, осуждённых за военные преступления; при этом старшина Эдвард Галлахер, лишённый воинских почестей во время судебного преследования по обвинению в убийстве, был восстановлен в должности.

«Хегсет, несомненно, является наименее квалифицированным кандидатом на пост министра обороны в американской истории. И самым откровенно политизированным. Приготовьтесь, Америка», — отметил основатель организации «Независимые ветераны Америки» Пол Рикхофф.

Ранее Telegraf.news писал, что Дональд Трамп назначил члена палаты представителей республиканца Майка Уолтца советником по национальной безопасности. Это одна из ключевых должностей, которая не требует утверждения сенатом, а задача чиновника на этом посту — координировать работу всех агентств, отвечающих за вопросы нацбезопасности.

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