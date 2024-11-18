Зеленскому не понравится? Эрдоган подготовил свой план "заморозки" войны в Украине

Опубликовано: 18.11.2024 10:41 , Обновлено: 18.11.2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник 18 ноября запланировал представить свое предложение о "заморозке" войны в Украине на встрече G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Эрдоган “предложит [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки Путину”.

Также турецкое предложение “предусматривает создание демилитаризованной зоны в восточном Донбассе, где Россия контролирует значительные территории с 2014 года”. Эрдоган намерен предложить разместить там международные войска “в качестве дополнительной гарантии” и “обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не входить в НАТО”.

Однако турецкие чиновники в беседе с Bloomberg признали, что “Украине будет трудно принять такое предложение”. Тем не менее они считают, что это “наиболее реалистичный подход”.

“Они хотели бы отложить дискуссии о долгосрочной судьбе оккупированных территорий и сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня”, — отметило агенство.

В тоже время этот план “может понравиться некоторым союзникам Киева, которых беспокоит, что полноправное членство Украины в НАТО рискует привести их к прямому конфликту с Кремлем”.

К слову, месяц назад президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой “план победы”. Он состоит из пяти основных пунктов, часть из которых Киев озвучивал и ранее. По трем пунктам, как сообщил Зеленский, есть дополнительные “тайные приложения”, которые публично он освещать не стал, но сообщил, что их “представили партнерам” Украины.

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