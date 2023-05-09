"Совершенно неправильно" - США и Великобритания призвали Россию отказаться от шантажа мира голодом

Опубликовано: 09.05.2023 21:01 , Обновлено: 09.05.2023

США и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию прекратить использовать голод в качестве рычага давления в конфликте в Украине.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и госсекретарь США Энтони Блинкен призвали Россию не использовать глобальный голод в качестве инструмента войны и не препятствовать продолжению Черноморской зерновой сделки.

Выступая первым, Блинкен сказал: “Мы призываем Россию расширить Черноморскую зерновую инициативу. В последние дни Россия вновь вернулась к блокированию захода судов в украинские порты за зерном. Циничный поступок, который напрямую приводит к тому, что на мировые продовольственные рынки поступает меньше продовольствия, а также к людям в Африке, на Ближнем Востоке и во всем мире, которые нуждаются в этом продовольствии”.

“Хотя мы благодарны за неустанные усилия генерального секретаря [ООН] Гутерриша, наших коллег в Турции, работающих над выходом из этого тупика, миру не нужно каждые несколько недель напоминать Москве о необходимости прекратить использовать голод людей в качестве оружия в их войне против Украины”, - заявил Блинкен, напомнив о постоянных препятствиях, что чинит Россия исполнению “Зерновой сделки”.

Британский министр иностранных дел, в свою очередь, заявил: “Так же, как мы поступили с Суданом, мы по-прежнему сосредоточены на потребностях некоторых из беднейших людей в мире. Я присоединяюсь к вашим комментариям по поводу Черноморской зерновой инициативы”.

“Совершенно неправильно, что Россия использует голод некоторых из беднейших людей в мире для получения рычагов влияния в этом конфликте [в Украине]. Они (россияне - Ред.) должны разблокировать поставки продовольствия тем людям по всему миру, которые больше всего в нем нуждаются, и это извращение, что они используют голод в развивающихся странах в качестве рычага давления в своем конфликте в Украине”, - призвал Джеймс Клеверли.

Украина заявила в понедельник, 8 мая, что Россия фактически остановила “Зерновую сделку”, отказавшись регистрировать суда. В ООН подтвердили, что ни одно судно не было досмотрено в воскресенье и понедельник.

Напомним, что “Зерновой сделкой” называют соглашение, в котором ООН и Турция выступили посредниками, и которое обеспечило с июля 2022 года безопасную отгрузку украинского зерна в портах на Черном море. Корабли, которые вывозят зерно, контролируют официальные представители из России, Украины, Турции и ООН в специально созданном Совместном координационном центре (JCC) в Стамбуле.

Маршрут кораблей, согласно "Зерновой сделке"

Такую сделку инициировала ООН, так как украинские черноморские порты были заблокированы после вторжения России в прошлом году. “В 2022 году Украина обеспечила более половины мировых закупок пшеницы организациями ООН, как и в 2021 году”, - сообщили в ООН.