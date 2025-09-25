Зеленский заявил, что Трамп разрешил Киеву бить по России, и предложил чиновникам в Кремле искать бомбоубежища

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Опубликовано: 25.09.2025 14:18 , Обновлено: 25.09.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал удары Украины по российской энергетике в формате "око за око", а также пообещал "подумать" над тем, чтобы предоставить Киеву вооружение, которое могли бы "заставить Путина сесть за стол переговоров".

Подробности личной встречи с Трампом Зеленский раскрылв интервью изданию Axios. По словам украинского президента, на этой встрече он попросил Трампа выделить Киеву такое вооружение и, по сути, санкционировать удары по Москве. По словам Зеленского, в ответ Трамп пока ограничился ни к чему не обязывающей фразой: “Мы будем работать над этим”.

При этом сам Зеленский, отвечая на прямой вопрос журналиста Axios, фактически пригрозил ударами по российской столице, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение военных действий.

“Если Россия не прекратит войну, чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище - они им понадобятся в любом случае”, - многозначительно заявил Зеленский. При этом политик подчеркнул, что украинские военные не имеют цели атаковать гражданских.

Между тем, удары Украины по российской энергетике и военным заводам, по словам Зеленского, Трамп уже всецело поддержал.

“Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по российской энергетике”, - пояснил Зеленский.

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“Бомбоубежище не поможет”

На открытую угрозу Зеленского уже отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Наделив украинского президента парой нелицеприятных эпитетов, Медведев в своём посте на канале в российском мессенджере MAX заявил, что в ответ “Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет”.

“И американцам об этом следует помнить”, - заявил Медведев.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления самого Трампа, отметил “разную риторику, которая идет из Вашингтона”, но выказал мнение, что пока она не противоречит декларируемому американским президентом желанию урегулировать российско-украинский конфликт.

“Пока мы исходим из того, что Вашингтон и президент Трамп сохраняют политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования в Украине”, - процитировало заявление Пескова издание “Интерфакс”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после недавней личной встречи с Зеленским президент США резко сменил риторику в вопросе потенциального возврата Украины и России к довоенным границам. Политик, в частности, заявил что Украина, по его мнению, способна отвоевать все оккупированные Россией территории и “даже пойти дальше”, а также назвал условия для этого.

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