Сбивать или не сбивать? В НАТО и ЕС пришли к согласию по российским истребителям. А что Трамп?

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Опубликовано: 24.09.2025 08:30 , Обновлено: 24.09.2025

Во вторник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп сделал очередной разворот и обрушился на власти России во множестве комментариев и заявлений на полях Генассамблеи ООН и в соцсетях.

Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ООН журналисты спросили Дональда Трампа, считает ли он, что НАТО должно сбивать любые российские самолеты, которые вторглись в воздушное пространство НАТО.

“Да, я так считаю”, - ответил он. Позднее в соцсети Truth Social он заявил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, и североатлантический союз должен “делать с ним то, что он хочет”.

Его госсекретарь Марк Рубио позднее попытался смягчить позицию Белого дома, уточнив, что сбивать надо только те российские самолёты, что сами начали атаку территорий НАТО.

Сбивать или не сбивать

Тема военной реакции стран ЕС и НАТО на возможные провокации со стороны России (в Кремле сам их факт настойчиво отрицают) будоражит умы политиков и журналистов все дни с пятницы. После того, как Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства. Речь идёт о трёх российских боевых Миг-31, которые, по утверждению НАТО, более 10 минут провели в пространстве Эстонии.

Сразу после инцидента министр обороны соседней Литвы Шакелене напомнила о действиях Турции, которая за нарушение своей границы на 17 секунд сбила российский самолёт в 2015 году.

Подобные заявления сделали и в Польше. Глава МИД этой страны в Совбезе ООН прямо предупредил Москву, чтобы там не жаловалась, если ее самолёты будут сбиты силами НАТО за нарушение границ.

Кстати, позднее в Литве сообщили, что просто так сбивать самолёты всё-таки не собираются, а каждый случай будет оцениваться в режиме реального времени военными на присутствие угрозы.

В свою очередь Минобороны России настаивает, что его три МиГ-31 провели плановый полет.

“Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали”, - говорится в заявлении Минобороны РФ.

“Неопытны и недостаточно подготовлены”

Во вторник же представители НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить инцидент. Телеканал CNN, ссылаясь на двух источников, сообщил, что по этому вопросу высказался командующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

«Российские пилоты, как правило, неопытны и недостаточно подготовлены, и, кроме того, облака, вероятно, закрывали им обзор местности», — пояснил он природу инцидента и заявил, что «это, вероятно, произошло случайно, но это подчёркивает всё более безрассудное поведение Москвы».

А это значит, что, несмотря на громкие заявления политиков, натовские военные относятся к ситуации более спокойно и взвешенно, и палить налево и направо при малейшем поводе не собираются.

Вероятно, и Москва после реакции НАТО будет осторожнее в своих действиях в регионе. В конце концов, соотношение сил явно не в ее пользу.

[inf]Общая численность авиации стран-членов НАТО, по данным на 2024 год, составляет около 20 754 единиц (без учета Исландии, в которой нет ВВС), из которых около 13 209 самолетов и вертолетов находятся в составе ВВС США.

Тем временем, по разным оценкам на 2025 год, в России насчитывается более 2 200 тысячи единиц авиатехники, включая более 1 200 боевых самолетов и около 700 вертолетов.[/inf]