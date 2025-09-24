Трамп предложил Украине отвоевать у России все территории – «Возможно, даже пойти дальше»

Опубликовано: 24.09.2025 07:44 , Обновлено: 24.09.2025

Президент США Дональд Трамп резко сменил риторику в вопросе потенциального возврата Украины и России к довоенным границам. Во вторник, 23 сентября, политик заявил что Украина, по его мнению, способна отвоевать все оккупированные Россией территории и "даже пойти дальше", а также назвал условия для этого.

В своём посте в соцсети Truth Social пояснил, что изменил своё мнение по данному вопросу после того, как познакомился с положением двух воюющих стран в военной и экономической сферах и “полностью понял ситуацию”, а также осознал, какие экономические трудности сопряжены с ведением военных действий для России.

“Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы сражаться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в прежних границах. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, возврат к первоначальным границам, с которых началась эта война, вполне возможен”, - высказал своё мнение Трамп, сильно отличающееся от той риторики, которой политик придерживался с самого начала своего второго президентского срока.

Саму войну России в Украине Трамп назвал “бессмысленной” и заявил, что “реальная военная держава могла бы выиграть её менее чем за неделю”.

“Это не делает России чести. На самом деле, это скорее выставляет её в роли “бумажного тигра”, - заявил президент США.

Он также озвучил условия, когда Украина, по его мнению, сможет “вернуть свою страну в прежнем виде” и, “возможно, даже пойти дальше”: “Когда жители Москвы и всех больших городов, посёлков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит в этой войне, поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики, где большая часть средств расходуется на борьбу с Украиной, которая обладает большим духом и только укрепляется”.

По мнению Трампа, сейчас для Киева “настало время для действий”. Политик пообещал продолжить поставлять оружие НАТО, чтобы уже сама организация “делала с ним то, что считает нужным”, а в заключение своего поста пожелал обеим странам “всего наилучшего” и “удачи всем”.

Ранее Трамп предлагал Киеву отказаться от территорий ради заключения мира с Россией, а возврат Крыма Украине и вовсе называл “невозможным”.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕC Кая Каллас высоко оценила новую риторику Трампа.

“Это были очень сильные заявления, которых мы раньше не слышали в таких форматах, поэтому очень хорошо, что теперь мы достигли одинакового взаимопонимания”, - прокомментировала она пост Трампа.

Похвалил заявление Трампа и президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провёл личную встречу с американским коллегой. Саму встречу он охарактеризовал как “хорошую и конструктивную”, отказавшись вдаваться в подробности переговоров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Трамп, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке по случаю 80-летия Организации Объединенных Наций, признался, что всегда думал, что войну в Украине “будет легче всего” прекратить из-за его отношений с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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