Зеленский уволил главу Воздушных сил ВСУ после крушения переданного Западом истребителя F-16

Опубликовано: 31.08.2024 10:52 , Обновлено: 28.01.2025

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил страны (ВС ВСУ) Николая Олещука. Это произошло после новости о крушении 29 августа истребителя F-16, переданного Украине Западом.

Указ об увольнении Олещука опубликовали на сайте президентского офиса. “Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины”, - сказал в вечернем видеообращении Зеленский.

Он добавил, что “безгранично благодарен” всем военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. “Всем, кто действительно сражается для Украины, для результата”, - подчеркнул украинский президент.

Как сообщил Telegram-канал “Политика страны”, временно исполнять обязанности командующего ВС ВСУ будет генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Анатолий Кривоножко

Увольнение Олещука и критика нардепа

Как рассказала “Политика страны”, Зеленский уволил Олещука после продолжительной критики в адрес военного со стороны политика и народного депутата Украины Марьяны Безуглой. “Так, 3 июля Безуглая обвинила Олещука в провале подготовки к принятию F-16. 7 июля, комментируя удары РФ по Миргороду, во время которого были поражены украинские самолеты, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО”, - привел источник.

“Некоторые образцы западной техники уже все неисправны. В целом по иностранной технике до сих пор не проводятся регламентные работы, не ведется учет моточасов, что делает невозможным планирование работ, не подписаны большинство договоров на выездные ремонты, на технику отсутствуют формуляры, не определен состав запчастей”, - говорила ранее Безуглая, передала “Политика страны”.

Олещук 30 августа ответил нардепу, через несколько часов появилась информация о его увольнении. “Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!” - сказал уже бывший глава ВС ВСУ.

Ранее Telegraf.news рассказывал о крушении F-16 в Украине. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что при отражении ракетного удара со стороны России вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск военные применили истребители F-16, которые ранее Украине передали союзники. В ходе воздушного боя с одним из самолетов была потеряна связь.

В Украине разбился один из первых F-16

Сколько F-16 передали Украине?

Международное информагентство Bloomberg сообщило, что в конце июля в Украину прибыли первые истребители F-16, которые Киев запрашивал у западных союзников больше года назад. Напомним, срок для передачи боевых самолетов американского производства установили в конце июля. По информации анонимных источников Bloomberg, эти сроки были соблюдены. Однако, по словам информаторов, «количество F-16 не велико».

Напомним, на передачу Украине истребителей F-16 ушло больше года. По информации Bloomberg, «этот шаг был осложнен задержками», вопросами по запасным частям и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Также поставщики были обеспокоены тем, что в стране недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак.

[info_b]F-16 — американский многофункциональный легкий боевой самолет четвертого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости является самым массовым истребителем в мире и состоит на вооружении 25 стран.[/info_b]

Поставки истребителей F-16 были согласованы США и странами НАТО. Первыми отправить самолеты после обучения летчиков согласились Дания и Нидерланды, затем к ним должны были присоединиться Бельгия и Норвегия, передало информагентство Bloomberg.

Ранее Telegraf.news писал, что в июле 2023 года официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получит истребители F-16 уже в декабре. При этом в интервью телеканалу Fox News он сказал, что даже этой техники, по мнению Минобороны США, «будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию» на фронте.

Госсекретарь США рассказал, когда Украина получит истребители F-16