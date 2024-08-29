В Украине разбился один из первых F-16

Опубликовано: 29.08.2024 20:52 , Обновлено: 28.01.2025

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что при отражении ракетного удара со стороны России вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск военные применили истребители F-16, которые ранее Украине передали союзники. В ходе воздушного боя с одним из самолётов была потеряна связь.

По информации Генштаба ВСУ, в ходе схватки самолёты F-16 продемонстрировали “высокую эффективность”, а бортовым вооружением были сбиты 4 крылатых ракеты со стороны российских войск. При этом во время преследования новой цели с одним из истребителей была потеряна связь. Самолёт разбился, а украинский лётчик погиб, сообщили в ВСУ. Там добавили, что для выяснения причин аварии вызвали специальную комиссию, которая работает в районе крушения F-16.

По информации американского телеканала CNN, разбившийся самолёт пилотировал украинский лётчик Алексей Месь. Он был одним из немногих, кого обучали управлять американским истребителем четвёртого поколения. В ВСУ добавили, что приказом главнокомандующего подполковнику Месю посмертно присвоили звание полковника. **“У нас было бы много времени, чтобы полностью изучить самолёт в мирное время, но сейчас его у нас нет”, — сказал Алексей Месь ранее во время обучения в Америке. К слову, во вторник Владимир Зеленский заявил, что ВВС Украины использовали F-16 для уничтожения ракет и беспилотников, запущенных Россией в понедельник, и это первый раз, когда кто-либо из официальных лиц подтвердил, что самолёты использовались в бою, передало CNN.

Сколько F-16 передали Украине?

Международное информагентство Bloomberg сообщило, что в конце июля в Украину прибыли первые истребители F-16, которые Киев запрашивал у западных союзников больше года назад. Напомним, крайний срок для передачи боевых самолётов американского производства установили в конце июля. По информации анонимных источников Bloomberg, эти сроки были соблюдены. Однако, по словам информаторов, “количество F-16 невелико”.

Напомним, на передачу Украине истребителей F-16 ушло больше года. По информации Bloomberg, «этот шаг был осложнён задержками», вопросами по запасным частям и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Также поставщики были обеспокоены тем, что в стране недостаточно взлётно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак. F-16** — американский многофункциональный лёгкий боевой самолёт четвёртого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости является самым массовым истребителем в мире и состоит на вооружении 25 стран. Поставки истребителей F-16 были согласованы США и странами НАТО. Первыми отправить самолёты после обучения лётчиков согласились Дания и Нидерланды, затем к ним должны были присоединиться Бельгия и Норвегия, [link href=“https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-31/ukraine-gets-first-delivery-of-f-16-fighter-jets-after-long-wait” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство Bloomberg.

Ранее Telegraf.news писал, что в июле 2023 года официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получит истребители F-16 уже в декабре. При этом в интервью телеканалу Fox News он сказал, что даже этой техники, по мнению Минобороны США, «будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию» на фронте.

Госсекретарь США рассказал, когда Украина получит истребители F-16